Avengers: Endgame, Josh Brolin ricrea lo schiocco di dita di Thanos in una foto

Nostalgico di Avengers: Endgame, la star Josh Brolin ha ricreato lo schiocco di dita di Thanos in una foto.

Josh Brolin ha avuto l'onore di interpretare il villain più suggestivo del Marvel Cinematic Universe e ora celebra l'esperienza con una foto che lo immortala nel momento dello schiocco di dita che genera la Decimazione con indosso un Guanto dell'Infinito di Hot Toys.

Mentre altre star dell'MCU sono o erano legate a Marvel da contratti multipli, Josh Brolin finora ha rinnovato il suo accordo con lo studio film per film. E' il divo stesso a rivelarlo: "Mi comunicano film per film se la mia presenza è richiesta, vedremo cosa accadrà in futuro".

Ora che l'acquisizione di Fox da parte di Disney è stata finalizzata, la situazione per Brolin potrebbe cambiare visto che l'attore potrebbe tornare a comparire nell'MCU nel ruolo di Cable nel franchise Deadpool. Cable è apparso in Deadpool 2, il franchise sarebbe dovuto proseguire con uno spinoff sulla X-Force, ma dopo l'arrivo di Disney resta da capire quale direzione verrà intrapresa.

Parlando del futuro, Josh Brolin ha dichiarato: "Non so cosa accadrà. Li ho chiamati e ho chiesto 'Quale è la situazione con Cable?' Sono serio, mi hanno detto che ci devono ancora pensare. Adesso è diventato un mondo enorme, e si prepara a crescere ancora. Perciò chi lo sa."

A partire da oggi 4 luglio Avengers: Endgame sarà di nuovo nei cinema italiani. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.