Avengers: Endgame, Ant-Man modifica il futuro in una nuova teoria!

Secondo una nuova teoria comparsa su Reddit, Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd) sarebbe la chiave della risoluzione di Avengers: Endgame grazie alla capacità di modificare il futuro. Al momento sappiamo che Ant-Man è intrappolato nel Regno dei Quanti dopo che la famiglia Pym è stata polverizzata dallo schiocco di dita di Thanos, ma il primo teaser di Avengers: Endgame ne anticipa il ritorno a casa Avengers. Come è riuscito Scott Lang a liberarsi?

In un'intrigante teoria formulata da /u/burghguy3, Scott Lang sarebbe riuscito a liberarsi dal regno dei Quanti per ritrovarsi nel 1993, dove rintraccia Hank Pym (Michael Douglas) per discutere con lui dell'accaduto e ipotizzare una possibile soluzione per cambiare il futuro. A supporto di questa teoria c'è il fatto che Hank Pym, nel primo Ant-Man, svela di aver messo da tempo gli occhi su Scott Lang quindi è possibile che i due si siano già incontrati in precedenza e questo incontro potrebbe risultare fondamentale per Avengers 4.

Sappiamo che Hank Pym permette a Scott Lang di accedere alla sua attrezzatura e alle sue scoperte, tenute segrete al resto del mondo. In più si cita la presenza nel cast di Avengers: Endgame di Emma Fuhrmann, che dovrebbe interpretare Cassie Lang, figlia di Scott, ma secondo i complottisti potrebbe invece vestire i panni di una Hope van Dyne adolescente.

La presenza di Scott Lang nel passato potrebbe creare un paradosso temporale che darà vita a un effetto farfalla nel futuro. Questa teoria troverà conferma? Lo scopriremo solo con l'arrivo al cinema di Avengers: Endgame a partire dal 24 aprile.

