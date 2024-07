Avengers 5: i fratelli Russo volevano dirigere il film, ma Marvel ha detto "No, grazie"

Il tentativo dei Russo di tornare alla guida del nuovo capitolo della saga degli Avengers non ha trovato riscontro in Marvel che preferirebbe un nome nuovo.

Il caos generato intorno ad Avengers 5 dopo il licenziamento di Jonathan Majors da parte di Marvel non si è ancora placato. L'incertezza intorno al progetto è grande e per il momento neppure Kevin Feige ha rivelato con chiarezza come si svilupperà la pellicola che riporterà in vita il team dei Vendicatori (vecchi o nuovi che siano). Inoltre, per adesso il progetto è ancora privo di regista anche se, secondo quanto anticipato dall'insider Jeff Snyder, i fratelli Russo, vecchie conoscenze dei Marvel Studios, si sarebbero offerti di dirigere il film. A quanto pare, però, lo studio li avrebbe liquidati.

Al momento, Anthony e Joe Russo sono attualmente nel mezzo della loro catastrofe dopo che è trapelata la notizia secondo cui l'ambizioso The Electric State, pellicola prodotta da Netflix di cui ancora non si vede la luce, sarebbe arrivato a costare 320 milioni di dollari per via dei ritardi. Sneider riferisce che in realtà potrebbero essere addirittura 370 milioni di dollari. Indipendentemente da ciò, The Electric State avrebbe potuto essere la chiave di volta per convincere i dirigenti della Marvel a collaborare nuovamente con la coppia di registi, ma così non è stato.

Alcuni Vendicatori in una scena di Avengers: Endgame

La scelta più ovvia? Non per Marvel

I Russo hanno riscosso un successo colossale dirigendo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, pellicole più lucrose di casa Marvel e più amate dai fan. La decisione più ovvia sarebbe affidare a loro anche Avengers 5, ma secondo report recenti Marvel vorrebbe invece puntare su Shawn Levy, regista e produttore di Deadpool & Wolverine.

Avengers: Infinity War, una domanda dopo averlo (ri)visto: è cambiata la Marvel o siamo cambiati noi?

Secondo quanto anticipato, i prossimi due capitoli della saga degli Avengers sono stati descritti come un "gigantesco film di cinque ore con un intervallo di un anno." Avengers 5 verrà girato a inizio 2027 e arriverà nei cinema due anni dopo, nel 2017. Recenti rivelazioni anticipano il ritorno di Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Spider-Man, Shang-Chi, Black Panther e Ant-Man.