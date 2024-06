Marvel: Black Widow e Capitan America torneranno in questo prossimo film degli Avengers [Rumor]

C'è molta curiosità intorno ai prossimi film dei Vendicatori, soprattutto perché il primo - che si dice sarà diretto da Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine - non si intitolerà più La dinastia Kang.

Alcuni sostengono che Avengers: Secret Wars sarà diviso in due parti, anche se non è chiaro se questo si aggiungerà al film ora intitolato Avengers 5. I chiarimenti potrebbero arrivare al Comic-Con o al D23 nei prossimi due mesi, ma nel frattempo abbiamo un aggiornamento da parte dello scooper MyTimeToShineH sul ritorno dei due amatissimi Avenger Black Widow e Cap e sul futuro di Wolverine.

Avengers 5 e Secret Wars, nuovi aggiornamenti sui piani dei Marvel Studios per il Dottor Destino e Kang

Dove vedremo tornare alcuni dei nostri beniamini?

A quanto pare, Scarlet Johansson ha accettato di tornare nei panni della Vedova Nera del MCU... solo che non in Avengers 5. La vedremo invece al fianco del Captain America di Chris Evans in Avengers: Secret Wars.

In una notizia correlata, lo scooper ha anche ribadito le precedenti affermazioni secondo cui Hugh Jackman avrebbe detto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che sarebbe disposto a vestire i panni di Wolverine in Avengers: Secret Wars, a patto che Robert Downey Jr. e Tobey Maguire si uniscano a lui nei panni di Iron Man e Spider-Man. Saremmo scioccati se ciò non accadesse e sembra probabile che Secret Wars sarà il film in cui daremo l'ultimo saluto a molti personaggi.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

"Sono triste, ovviamente", ha detto la Johansson a proposito della fine del suo periodo come Vedova Nera. "Ho assolutamente amato ogni esperienza cinematografica che ho avuto, lavorando 10 anni con la Marvel e con quel cast incredibile, e amo il personaggio di Natasha".

Alla domanda se il Multiverso potrebbe aprire le porte a un ritorno a sorpresa di Natasha Romanoff, l'attrice ha risposto: "Come una scappatoia? Mi sembra che sia una specie di fine, giusto? Si può tornare? Potrebbe essere una versione vampiresca del personaggio? Perché io sono qui per questo, come una versione zombie, forse".

"Sarebbe un vero miracolo Marvel", ha aggiunto. "Sarebbe meraviglioso, ma chi lo sa? Non ne sono sicura...". Avengers 5 è attualmente previsto nelle sale l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.