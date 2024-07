Scarlett Johansson: "Spero che nessuno leggerà mai le chat di gruppo con gli altri Avengers"

Scarlett Johansson spera che nessuno potrà mai leggere le messaggi di gruppo con i suoi colleghi Avengers. Il gruppo di attori ha formato il nucleo della squadra di supereroi Marvel dei Vendicatori, che ha portato avanti il popolarissimo franchise cinematografico attraverso quattro titoli Avengers tra il 2012 e il 2019, oltre a una serie di apparizioni in film da solista per ciascun membro del cast.

Parlando con il New York Times per una recente intervista per promuovere il suo nuovo film Fly Me to the Moon, la Johansson ha parlato del suo legame con le sue co-star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo - anche se preferisce mantenere privati i dettagli della loro chat di gruppo.

Avengers 5 potrebbe riportare in scena oltre 60 personaggi dell'MCU

La chat di gruppo top secret

"Sì, è vero abbiamo un gruppo ma si spera che nessuno legga mai i messaggi", ha detto la Johansson dopo che le è stato chiesto di confermare o smentire se il cast continua ad avere una chat di gruppo. "Tutto quello che succede lì dentro è top secret. Voglio dire, davvero... se qualcuno ha ricevuto delle recensioni terribili, potrebbe essere una cosa che viene fuori lì".

Locandina di Avengers: Endgame

Anche se il viaggio della Johansson con la Marvel si è concluso dopo che il suo personaggio ha avuto il suo standalone con Black Widow del 2021, l'attrice ha insistito sul fatto che il gruppo è "come una famiglia" nella nuova intervista. "Abbiamo vissuto un'esperienza incredibile per oltre dieci anni, che ha cambiato la vita di tutti noi", ha detto. "Se si invia un messaggio al gruppo, è garantito che entro pochi minuti tutti risponderanno, il che è fantastico".

Anche Renner, che interpreta Occhio di Falco nei film della Marvel, ha recentemente parlato della legittimità del suo legame con la Johansson e con le altre star degli Avengers in una storia di copertina di Men's Health di giugno.

"Oh, cavolo si, è una cosa vera - non è solo per Instagram. Noi odiamo quella roba", ha detto Renner all'epoca. "No, abbiamo una chat di famiglia e l'abbiamo avuta per molto tempo. Abbiamo vissuto tutti insieme un'esperienza culturalmente significativa. Nei film sembra di essere a una festa in costume, ci sono oggetti di scena ridicoli e facciamo cose ridicole, ma è anche bello perché siamo tutti connessi", ha aggiunto. "C'è una fratellanza o una sorellanza o come diavolo volete chiamarla. Io lo chiamo semplicemente amore".