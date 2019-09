Avengers: Endgame è ancora nelle sale USA e continua a incassare soldi

Avengers: Endgame è ancora in programmazione in oltre cento sale USA e continua a incassare parecchi soldi nonostante sia già uscito il Blu-ray.

Gli incassi record di Avengers: Endgame non fermano la sua corsa in sala. Nonostante sia in programmazione da ben cinque mesi, infatti, continua a far tanti soldi. Viene infatti proiettato in 110 schermi degli Stati Uniti con un guadagno di quasi 3 mila dollari nella giornata di ieri e 16 mila durante il Labor Day, ovvero la festa del lavoro Usa, che cade il primo lunedì di settembre.

Ad ora Avengers: Endgame è il film che ha guadagnato di più nella storia del cinema con 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui 850 milioni solo nel mercato domestico americano ed è curioso notare come sia rimasto nei cinema, e quindi venga visto, nonostante sia disponibile contemporaneamente sia in Blu-Ray che nelle piattaforme streaming a distanza di appena 18 settimane dalla premiere di aprile. Questo significa che, nonostante sia possibile vederlo comodamente a casa, gli spettatori se possono scelgono la sala e spesso si tratta di fan che hanno visto il film più e più volte.

Probabilmente anche la presenza di un altro cinecomic di successo come Spider-Man: Far From Home può aver fatto da traino. L'ultima avventura de l'Uomo Ragno sarà disponibile in digitale solo dal 17 di questo mese e per il Blu-ray e il DVD occorrerà aspettare addirittura il 1° ottobre, quindi è possibile che il pubblico, sapendo che i due film sono legati, abbia optato per l'esperienza sul grande schermo anche per una questione di comodità. Una sorta di "binge-watching" anche se in formato 'gigante'. Spider-Man: Far From Home è programmato in circa 3 mila cinema e ha guadagnato, stando ai dati di ieri, 400 mila dollari su un totale di 1,3 milioni a livello globale.