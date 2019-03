Avengers: Endgame, le action figures anticipano lo scontro che i fan sognano da tempo

Il merchandise di Avengers: Endgame continua a rivelare sorprese, le immagini leaked delle nuove action figures anticipano lo scontro che i fan sognano da tempo tra due colossi dell'MCU.

Sono due gli incontri che turbano i sogni dei fedeli seguaci dell'MCU. Il primo, che sognamo di vedere fin dal finale di Captain America: Civil War, è l'incontro tra Tony Stark e Steve Rogers che non è ancora avvenuto. Dopo lo scontro, i due eroi hanno combattuto Thanos separatamente in luoghi diversi e non si sono più parlati. Prevediamo che questo emozionante momento si verificherà in Avengers: Endgame, anche se non sappiamo quale fine toccherà a Cap e Tony Stark ora che si avvicina il gran finale.

Ma c'è un secondo incontro, o meglio, scontro che i fan sognano da tempo: quello tra Hulk e Thanos. Infinity War si è aperto con il combattimento tra i due giganti e la sconfitta di Hulk. L'eroe verde, però, non resterà imbattuto e prevediamo un nuovo scontro in Endgame, anche se Hulk non si è fatto vedere per gran parte di Infinity War. Ad anticipare il suo ritorno sono le action figures Funko Pop che vedono l'arrivo sul mercato di un pacco contenente Hulk e Thanos insieme, pacco che anticipa un combattimento epico in Avengers: Endgame.

Come vediamo dalla foto, Hulk indossa l'armatura speciale vista già in precedenti giochi ispirati a Engame e nel secondo trailer del film. Anche se i fratelli Russo spiegheranno che non sempre i giocattoli sono in linea con la trama, non è questo il caso. Il ritorno di Hulk è uno dei momenti più attesi di Avengers: Endgame e sono in molti a pensare che il gigante verde potrebbe fare la differenza nella lotta contro Thanos. Nell'immagini dei Funko, lo stesso Thanos è in tenuta da combattimento, completa di elmo e Guanto dell'Infinito.

Tra le immagini leaked troviamo, inoltre, due set completi dedicati uno a Captain Marvel e Captain America, il secondo a Thor e Rocket. A quanto pare le due accoppiate non sono casuali. E' interessante vedere che sia Thor che Rocket indossano la stessa divisa, cosa che non ci è ancora stata mostrata nei trailer. A colpire è inoltre la scelta di Hasbro del colore del costume di Captain America, che qui indossa una tuta in gran parte blu. Infine, i giochi svelano un'immagine che mostra Hulk con indosso la nuova uniforme degli Avengers.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

