Avengers: Endgame, il 97% degli spettatori non lascerà la sala prima della scena post-credits

Statistiche alla mano, il 97% degli spettatori che da oggi si recheranno a vedere Avengers: Endgame non lascerà la sala prima della scena post-credits e il 79% è stupito della scelta di uscire del 3%.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Il pubblico che ormai da oltre 10 anni segue il Marvel Cinematic Universe ben conosce la tradizione delle scene dopo i titoli di coda di Marvel, rito che si ripete film dopo film creando ganci e legami sofisticati nel complicato universo ideato da Marvel. Per preparare gli spettatori alla visione di Avengers 4, la compagnia ha diffuso su Twitter tutte le scene viste finora, compresa la sequenza post titoli di coda di Captain Marvel in cui Carol Danvers fa la sua comparsa nel quartier generale degli Avengers.

Si profilano sequenza post titoli di coda da urlo anche per Avengers: Endgame, sequenze che potrebbero avere un significato speciale proprio perché il film in uscita oggi rappresenta la conclusione della Infinity Saga e porterà a conclusione alcune delle vicende narrate in questi dieci anni nell'MCU. Mancano ormai poche ore al fatidico momento, da quanto vista finora le prime reazioni della stampa americana post visione di Avengers: Endgame sono entusiastiche, per prepararvi al meglio all'evento potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.

