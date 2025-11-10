Avengers: Doosmday, il trailer si concentrerà su Dottor Destino ma nasconderà un dettaglio importante

Nei giorni scorsi abbiamo appreso che con tutta probabilità il primo trailer di Avengers: Doomsday debutterà davanti alle copie in sala di Avatar: Fuoco e Cenere, ma adesso potrebbero essere emersi nuovi dettagli in merito.

Quello che sapevamo finora era che esisterebbero in realtà diverse versioni del trailer, ma quella che dovrebbe essere mostrata a dicembre metterà in evidenza - secondo quanto riferito - parecchie scene con al centro il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr..

Il villain dovrebbe avere un'estetica ispirata ai classici "mostri della Universal" (si è parlato anche di alcuni paragoni con Il fantasma dell'opera), e sebbene Destino sarà "molto presente" nel trailer, sembra che un dettaglio chiave riguardante il personaggio verrà tenuto segreto.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Cosa non vedremo nel trailer Avengers: Doomsday?

Secondo quanto rivelato dalla insider Kristian Harloff, non vedremo il volto di Destino in questo primo trailer di Avengers: Doomsday, che dovrebbe debuttare nelle sale a partire dal prossimo 19 dicembre, giorno in cui uscirà Avatar: Fuoco e Cenere nelle sale americane.

Non sarebbe certo insolito che la rivelazione di alcuni elementi venga rimandata ai trailer successivi o direttamente al film in sala, ma considerando che ormai tutti sanno che Destino sarà interpretato da Robert Downey Jr., sarebbe comunque piuttosto sorprendente se non ottenessimo nemmeno un piccolo assaggio del volto del villain.

Resta da vedere se i Marvel Studios decideranno di pubblicare il teaser online nello stesso periodo in cui sarà proiettato nei cinema, ma sarebbe una scelta saggia farlo, perché le versioni pirata del filmato inizieranno sicuramente a circolare subito dopo.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Avengers: Doosmday, la descrizione del primo trailer in arrivo

"Il modo in cui il personaggio viene descritto richiama i classici mostri della Universal o film come Il fantasma dell'opera. È una figura tragica, e parte di questa tragicità è legata alla sua armatura... Destino deve indossarla perché ha un corpo distrutto", ha rivelato Chris Gore parlando quello che viene mostrato nel primo trailer. "È sfregiato. Downey è andato completamente nella direzione del 'mostro della Universal'. Ha bisogno dell'armatura per poter sopravvivere".

Nonostante qualcuno abbia definito la scelta di mostrare così tanto del personaggio una mossa "disperata" (anche se potremmo dire che è un modo intelligente per abituare il pubblico e i fan alla nuova interpretazione del personaggio), il conduttore ha aggiunto: "Da quello che ho sentito, penso che i fan saranno entusiasti".