Avengers: Doosmday, Kevin Feige anticipa l'incursione dei Vendicatori in una location iconica

I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà nelle sale questa settimana, ma non sarà l'ultima volta che visiteremo Terra-828. Nonostante le teorie dei fan secondo cui il mondo della squadra finirà per essere distrutto (motivo per cui abbiamo visto la loro nave volare verso la Terra nella scena post-credits di Thunderbolts), sembra che invece quella realtà potrebbe sopravvivere*.

Mentre ci siamo tutti entusiasmati per l'arrivo della Prima Famiglia Marvel su Terra-616, gli Eroi più potenti della Terra potrebbero fare un salto e visitare la realtà retro futuristica che i Fantastici Quattro chiamano casa.

In una recente intervista concessa a Comicbook, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato delle ramificazioni delle Incursioni che vedremo in Avengers: Doomsday e ha confermato che i Vendicatori visiteranno il Baxter Building, ovvero il quartier generale dei Fantastici Quattro.

Pedro Pascal nei panni di Reed Richards ne I Fantastici 4: Gli Inizi

Kevin Feige: "La cucina dei Fantastici 4 diventerà affollata"

"Parlando solo di quello a cui stiamo lavorando e che stiamo girando ora, per le persone che conoscono i fumetti e conoscono la parola Incursioni, si tratta di universi che si uniscono", ha spiegato Feige. "Vedremo questo mondo che introdurremo [ne I Fantastici 4: Gli Inizi]. Stiamo girando su tutti gli stessi set che abbiamo costruito per quel film, ed è molto divertente".

"Direi che l'ormai iconico salotto e la cucina del Baxter Building, dove abbiamo visto i Quattro conoscersi in questo film, saranno più frequentate; ci saranno molte più persone in quella cucina in Avengers, ed è divertente vedere letteralmente le persone che entrano nelle case degli altri, il che è piuttosto fantastico", ha aggiunto.

È probabile che queste incursioni siano anche la causa dell'incontro tra i Vendicatori, i Fantastici Quattro e gli X-Men. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia si faceva riferimento alle Incursioni, ma non è ancora chiaro cosa provocherà il collasso del Multiverso (ripristinato da Loki nella serie Disney+).