Avengers: Doomsday, Wyatt Russell ammette: "Non so nulla, potrei morire nei primi 5 minuti!"

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, ma uno dei protagonisti di Thunderbolts non ha ancora letto lo script.

Wyatt Russell, interprete di John Walker/U.S. Agent, ha parlato infatti del suo futuro nel MCU.

L'update dell'interprete di U.S. Agent

Avengers: Doomsday segnerà il ritorno dei fratelli Russo alla regia di uno dei film dei Marvel Studios.

Wyatt Russell ha debuttato nei progetti tratti dai fumetti in occasione della serie The Falcon and the Winter Soldier ed è uno dei protagonisti di Thunderbolts*, arrivato da poche settimane nelle sale.

Intervistato da Driven with Andrew Freund, l'attore ha ora parlato del suo fututo nel MCU ammettendo: "Onestamente, non so cosa farò. Non ho alcun indizio. Non ho letto uno script. Potrei morire nei primi cinque minuti, non lo so".

Russell ha però ribadito che è entusiasta del suo coinvolgimento nel film che segnerà anche il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU: "Sono incredibilmente entusiasta e onorato nell'essere in quella parte del MCU".

Il cast di Avengers: Doomsday

Bisognerà invece attendere un anno prima di vedere il film sul grande schermo. Il cast, non ancora completo, rivelato dalla Marvel durante una lunga diretta su YouTube comprende: Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (Thing), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops) e Channing Tatum (Gambit).