Avengers: Doomsday, Wolverine comparirà nel film? Hugh Jackman risponde ai fan della Marvel

Hugh Jackman ha fatto il suo grande ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool & Wolverine uscito nelle sale nell'estate 2024, tuttavia i fan dei Marvel Studios da allora non hanno fatto altro che chiedersi se prima o poi lo rivedremo nuovamente all'interno del MCU.

La prima occasione utile perché questo avvenga potrebbe essere rappresentata da Avengers: Doomsday e il successivo Avengers: Secret Wars, dittico sui Vendicatori che non solo introdurrà il villain di Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. ma vedrà anche l'introduzione degli X-Men storici dell'era Fox.

Nelle ultime settimane si sono rincorse alcune voci secondo cui Jackman si unirà ai suoi compagni di team degli X-Men nel film dei fratelli Russo, ma anche se questo sembrerebbe essere il piano dei Marvel Studios, l'attore non ha alcuna intenzione di confermare o smentire il suo coinvolgimento.

Hugh Jackman non ha alcuna intenzione di spoilerare il suo ritorno

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto del film

Durante un'apparizione a The View, a Jackman è stato chiesto se tornerà o meno nei panni di Logan proprio in Avengers: Doomsday: "Non ho davvero nulla da aggiungere, e se lo facessi, troverei un modo davvero figo per non dirlo", ha risposto l'attore, prima di aggiungere scherzosamente che, se Wolverine facesse parte del film, "dominerebbe e distruggerebbe" ogni altro personaggio; "Diventerebbe un one-man show!".

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Sembra alquanto improbabile che Jackman abbia chiuso con il personaggio di Logan; il rumor più insistente di questi ultimi mesi afferma che il suo ritorno è previsto per Secret Wars e non per Doomsday. Se Wolverine e Tempesta (Halle Berry) appariranno davvero nel film, presumiamo che anche Famke Janssen farà ritorno nel ruolo di Jean Grey.

La presenza di così tanti personaggi provenienti dai film originali degli X-Men della 20th Century Fox ha portato a ipotizzare che questa potrebbe essere la squadra che vedremo nell'atteso reboot del MCU. Molto probabilmente il team non sarà composto solo da questi personaggi, ma c'è la possibilità che almeno alcuni di questi mutanti rimangano per inaugurare una nuova era, con l'ingresso di attori più giovani per ricoprire ruoli finora poco esplorati al cinema.