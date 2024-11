Avengers: Doomsday, le voci sul casting potrebbero confermare uno spoiler su The Fantastic Four: First Steps

Voci recenti hanno anticipato l'apparizione del figlio di Reed Richards e Sue Storm, Franklin Richards, in The Fantastic Four: First Steps, ma adesso apprendiamo che il personaggio potrebbe avere un ruolo chiave anche in Avengers: Doomsday, almeno secondo i potenziali spoiler diffusi dall'insider Daniel Richtman.

Lo scooper ha rivelato che sarebbe in corso il casting per un ragazzino tra i 10 e 13 anni, l'interprete di Franklin Richards per l'appunto, che avrà un ruolo centrale. Secondo lo scooper, però, nel film sui Fantastici Quattro Franklin avrà circa tre/quattro anni. Il che lascia pensare che il casting in corso sia per un altro film, Avengers: Doomsday per l'appunto.

Come scrive Comicbookmovie, i lettori dei fumetti dei Fantastici Quattro ben conoscono l'arco narrativo di Franklin, sulla carta un mutante che deforma la realtà e usa le sue capacità per crescere fino all'età adulta. Ciò gli consente di utilizzare i suoi poteri psionici al massimo delle loro potenzialità, ma dopo aver realizzato che alla sua mente mancava ancora la maturità emotiva di un adulto, alla fine decide di trasformarsi di nuovo in un bambino.

Se Avengers: Doomsday seguisse questa trama, potrebbe innescare numerosi cambiamenti nell'MCU che abbiamo conosciuto fino ad ora.

Come sarà il Multiverso con l'arrivo della Prima Famiglia?

Alcuni rumor circolati in precedenza avevano anticipato una possibile connessione tra Franklin e Galactus, con il cattivo che mandava Silver Surfer a chiedere a Reed e Sue di consegnargli il ragazzo. Ciò potrebbe indicare che l'MCU adatterà alcuni elementi dell'arco narrativo Earth X, che ha visto Franklin diventare il nuovo Galactus per un periodo di tempo. Ancora una volta, pur senza prevedere un adattamento fedele della storyline, c'è la possibilità che Franklin si trasformi in un essere quasi divino per proteggere (o ripristinare) il Multiverso.

The Fantastic Four: First Steps, il trailer è trapelato online

E di Multiverso hanno parlato a lungo i fratelli Russo, tornati alla regia di Avengers: Doomsday, che uscirà a maggio 2026, e di Avengers: Secret Wars, che seguirà a maggio 2027.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi dell'Universo Marvel era il sogno della nostra vita, abbiamo scoperto un forte legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato" hanno dichiarato i Russo. "Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin Feige e con l'intero team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi".