The Fantastic Four: First Steps, il trailer è trapelato online

Il trailer del D23 Brazil di The Fantastic Four: First Steps trapelato online anticipa alcune scene dell'atteso reboot.

Durante il panel Marvel Studios di ieri al D23 Brazil, il trailer di Fantastic Four: First Steps è stato mostrato ai fan. Non sorprende che ora sia trapelato online, ma ci sono alcuni cambiamenti degni di nota rispetto a quanto visto al San Diego Comic-Con di luglio e durante il D23 di agosto.

La differenza principale è che, invece di un filmato di prova, sembra che si tratti di scene del film stesso. Ciò è evidente dal fatto che la Sue Storm di Vanessa Kirby ha un'acconciatura completamente diversa.

Ci sono anche riprese aggiuntive della folla e VFX finiti per il Baxter Building e l'astronave della Prima Famiglia Marvel. Inoltre, abbiamo uno sguardo molto più chiaro su Galactus, questa volta con le sembianze di Ralph Ineson. È difficile dire se questo sarà il trailer che i Marvel Studios pubblicheranno online, anche se sarebbe un modo unico per reintrodurre questa squadra al pubblico.

Al seguente link potete guardare il leaked trailer di The Fantastic Four: First Steps.

The Fantastic Four: First Steps, svelati i primi dettagli sulla trama del reboot

Una nuova storia da raccontare

All'inizio dell'anno, Shakman ha spiegato perché Fantastic Four: First Steps non sarà un'altra storia delle origini della Prima Famiglia Marvel. "Una delle cose che abbiamo deciso fin dall'inizio è stata quella di non fare una storia di origini", ha spiegato il regista. "Uno dei modi in cui la facciamo nostra è che non raccontiamo la storia di loro che diventano dei supereroi, iniziamo la nostra storia da lì. C'è un sacco di narrazione ben nota che porta a quel momento, giusto?"

Il cast di The Fantastic 4

"E poi stai inventando la tua nuova storia partendo fondamentalmente dalla fine del primo atto, e noi abbiamo pensato: 'Beh, iniziamo questa cosa con un piede completamente nuovo'", ha aggiunto Shakman. "Il bello è che stiamo costruendo un nuovo universo in cui non ci sono altri eroi. Sono i Fantastici Quattro".

Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) interpreteranno i Fantastici Quattro.