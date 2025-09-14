Avengers: Doomsday, la nuova trama anticipa i piani apocalittici del Dottor Destino nel crossover Marvel

Una nuova sinossi è stata appena diffusa e ci rivela che il piano del villain sconvolgerà non solo la Terra dei Vendicatori ma tutto il Multiverso

Questa settimana sono emerse nuove indiscrezioni che stanno già accendendo il dibattito tra i fan Marvel. Dopo la diffusione del primo promo art che mostra il design ufficiale di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino, arrivano ulteriori dettagli sulla trama di Avengers: Doomsday, il prossimo grande crossover del Marvel Cinematic Universe.

Durante il Walt Disney Marketing Expo di Shanghai è stato infatti svelato la prima sinossi ufficiale del film: "Il Dottor Destino è ufficialmente arrivato nel MCU. Questo villain, maestro di scienza all'avanguardia e di magia potentissima, scatenerà una crisi a effetto domino in tutto il multiverso".

Le riprese del crossover sono attualmente in corso e sembra che al momento non ci sia un finale definitivo, ma che la sceneggiatura sia soggetta a revisioni e rimaneggiamenti di giorno in giorno sul set. La data d'uscita è fissata per il 18 dicembre 2026. L'anno successivo, il 17 dicembre 2027, sarà il turno di Avengers: Secret Wars.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Chi è davvero il Dottor Destino?

Victor Von Doom, meglio conosciuto come Dottor Destino, è uno dei villain più iconici e complessi dell'universo Marvel. Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962, fa la sua prima apparizione nei fumetti dei Fantastici Quattro. Geniale scienziato e maestro delle arti mistiche, Destino è allo stesso tempo un uomo di scienza e di magia. Questa duplice natura lo rende un avversario unico e temibile: non solo padroneggia tecnologie all'avanguardia e armature potentissime, ma è anche in grado di utilizzare incantesimi e conoscenze occulte.

Dietro la sua maschera d'acciaio si nasconde una storia di dolore e ossessione. Nato in Latveria, un piccolo regno immaginario dell'Europa Orientale, Victor cresce in condizioni difficili e sviluppa presto l'ambizione di liberare il suo popolo dall'oppressione. Ma il desiderio di potere e il bisogno di controllo assoluto lo portano a diventare un dittatore temuto, governando la Latveria con pugno di ferro.

Nonostante la sua natura da villain, il Dottor Destino non è mai un cattivo "monodimensionale". Le sue motivazioni spesso nascono da ferite personali e dal desiderio (distorto) di proteggere ciò che ama. È proprio questa ambiguità a renderlo uno dei nemici più affascinanti dell'universo Marvel, nonché uno degli avversari più pericolosi per gli Avengers e gli altri eroi.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Il villain andrà in cerca degli Avengers per vendicarsi?

La nuova trama, pur senza entrare nei particolari, conferma il doppio registro del personaggio: tecnologia e arti mistiche. Ma le indiscrezioni non si fermano qui. Secondo i rumor più recenti, la "crisi a effetto domino" sarebbe legata alla missione personale di Victor Von Doom, deciso a dare la caccia ai responsabili delle incursioni multiversali. Una di queste avrebbe portato alla morte di sua moglie e di suo figlio, evento che avrebbe spinto il villain in una spietata crociata di vendetta.

Se queste voci trovassero conferma, il rischio è che il Dottor Destino, pur animato da un dolore personale, finisca per causare danni ancora più devastanti all'intero multiverso. Una prospettiva che prepara il terreno a uno scontro epocale con gli Avengers e che rende Doomsday uno dei film più attesi della nuova fase Marvel.