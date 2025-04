Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston commenta il ritorno nei panni di Loki: "Non è ancora finita"

Dopo che il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday ha confermato il coinvolgimento di Tom Hiddleston nel prossimo crossover, la star del MCU ha rotto il silenzio sul suo imminente ritorno nei panni di Loki.

"Sono molto entusiasta", ha commentato Hiddleston alla star di TikTok Max Balegde, in risposta a come si sentisse a tornare a recitare nel film della Fase 6 della Marvel: "È stato un capitolo straordinario della mia vita interpretare Loki, e non è ancora finita", ha aggiunto.

Il ritorno del Dio dell'inganno è stato un po' uno shock, dato che molti di noi pensavano di aver visto l'ultima volta il Loki di Hiddleston dopo il finale della Stagione 2 dell'omonima serie Disney+ nel 2023. Non solo l'oscuro figlio di Odino tornerà, ma anche suo fratello Thor sarà tra i protagonisti di Doomsday. Esatto, a 15 anni dal loro esordio nel primo film di Thor, i due fratelli saranno nuovamente insieme sul grande schermo.

Tornano anche gli X-Men per un'avventura senza precedenti

Loki 2: un'immagine del finale di stagione

Il duo va ad aggiungersi ad altre 25 star che riprenderanno i loro ruoli Marvel in Avengers: Doomsday, a partire da buona parte degli X-Men, tra cui Patrick Stewart nel ruolo del Professor X e Ian McKellen in quello di Magneto, una parte del cast dei Thunderbolts e de I Fantastici Quattro: Gli Inizi e Robert Downey Jr nel ruolo del Dottor Destino. Ma non è tutto: Kevin Feige, capo della Marvel, ha confermato che il già vasto cast non è ancora completo e che altri nomi sono destinati ad aggiungersi.

Loki 2: Tom Hiddleston ed Owen Wilson in una scena della nuova stagione della serie Marvel

Tuttavia, essere uno dei membri del cast già annunciati ha tolto un peso dalle spalle di Hiddleston. "È davvero notevole, in realtà, che io possa parlarne perché per lo più mi sono sempre trovato nella posizione di sapere e non poter dire nulla", ha aggiunto la star. "È strano, sai che devi essere disciplinato nel portare in giro questo segreto".

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026. Il film non ha ancora una sinossi ufficiale, ma le riprese sono attualmente in corso negli studi di Londra. Anthony e Joe Russo tornano alla regia più di cinque anni dopo il loro addio ufficiale ai Marvel Studios al termine di Avengers: Endgame.