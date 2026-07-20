Avengers: Doomsday, la nuova sinossi anticipa la "rotta di collisione mortale" di tre universi

Avengers: Doomsday punta a essere uno degli eventi più ambiziosi mai costruiti dal MCU. La nuova sinossi apparsa online svela finalmente la portata del crossover diretto da Anthony e Joe Russo: tre universi diversi sono destinati a entrare in collisione, mentre una minaccia in grado di mettere a rischio intere realtà costringerà vecchi e nuovi eroi a unire le forze.

Il nome del nemico non viene ancora svelato, ovviamente, ma tutti gli indizi portano a Victor von Doom, interpretato da Robert Downey Jr. dopo il leggendario ruolo di Tony Stark.

Avengers: Doomsday unirà tre universi Marvel: la sinossi

Avengers: Doomsday, una scena del trailer

Questa la sinossi ufficiale: "Gli universi si scontrano e la Saga del Multiverso inizia il suo capitolo finale in Avengers: Doomsday dei Marvel Studios. Gli amati eroi di tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione mortale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale diversa da qualsiasi altra abbiano mai incontrato. Questo film epico getterà le basi per il futuro del Marvel Cinematic Universe".

Si parla quindi di eroi provenienti da "tre universi distinti", destinati a ritrovarsi lungo una rotta di collisione letale. Marvel non specifica ancora quali siano queste realtà, ma teaser e annunci sul cast permettono di ricostruire con una certa precisione il quadro.

La prima dovrebbe essere la linea narrativa principale del MCU, quella degli Avengers, dei Wakandiani e dei componenti dei New Avengers. La seconda è quella retrofuturistica dei Fantastici Quattro, guidati da Reed Richards e Sue Storm, interpretati da Pedro Pascal e Vanessa Kirby. Con loro torneranno anche Joseph Quinn nei panni della Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach in quelli della Cosa.

Il terzo mondo dovrebbe invece essere quello legato agli storici film degli X-Men. Patrick Stewart e Ian McKellen riprenderanno i ruoli del Professor Xavier e di Magneto, mentre nel progetto sono coinvolti anche James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer.

Ma ora ci si chiede: i tre gruppi riusciranno subito a riconoscere il vero nemico oppure finiranno prima per combattersi?

Doctor Doom e gli Avengers: la sfida che definirà il futuro del MCU

Robert Downey Jr. è Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Al centro di Avengers: Doomsday ci sarà Doctor Doom, personaggio che segna il ritorno di Robert Downey Jr. nel franchise con un'identità completamente diversa. L'ex Iron Man dovrà affrontare una formazione enorme, nella quale troveranno spazio Thor, Steve Rogers, Shuri, Namor, Ant-Man, Loki e molti altri volti delle precedenti fasi cinematografiche.

Particolarmente importante sarà il ritorno di Chris Evans come Steve Rogers. Marvel ha già confermato la sua presenza, senza però spiegare se si tratterà del Captain America originale, di una variante proveniente dal Multiverso o di una versione collocata in un altro momento della linea temporale.

La sinossi definisce inoltre il film come il capitolo iniziale della conclusione della Saga del Multiverso. Doomsday non dovrà quindi chiudere ogni trama, ma preparare il terreno per Avengers: Secret Wars, atteso nelle sale il 17 dicembre 2027.

Quando esce al cinema e cos'è l'Infinity Vision

La scheda del film promuove anche l'Infinity Vision, un formato premium pensato per offrire immagini più luminose, schermi più grandi e una maggiore immersione. Una strategia con cui Disney punta a trasformare Avengers: Doomsday in un evento cinematografico da vivere soprattutto nelle sale più attrezzate.

Il film debutterà negli Stati Uniti il 18 dicembre 2026 e dovrebbe avere una durata vicina alle 2 ore e 45 minuti, anche se potrebbe cambiare in corso d'opera. Quel che appare già evidente è l'ambizione del progetto: riunire generazioni differenti di personaggi Marvel e trasformare il Multiverso da semplice espediente narrativo nel vero campo di battaglia del futuro MCU.