Avengers Doomsday, una star è finita nei guai per aver spoilerato un dettaglio fondamentale della trama

Nel corso del casting reveal organizzato dai Marvel Studios per svelare gli attori presenti in Avengers: Doomsday, era stato rivelata la partecipazione di diversi X-Men del periodo 20th Century Fox, tra cui Alan Cumming, che tornerà a interpretare il mutante Nightcrawler.

L'attore, tuttavia, in una recente intervista si è lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo, cosa che gli ha causato dei guai con i Marvel Studios, che notoriamente sono molto severi in fatto di segretezza nei loro progetti, tanto da far firmare costosissimi accordi di non divulgazione ai propri attori e tecnici.

"In questo sto interpretando di nuovo Nightcrawler e ieri stavo imparando alcune acrobazie per una scena di combattimento", ha raccontato l'attore. "Sto imparando questi combattimenti e mi chiedo: 'Cosa, con chi sto combattendo?' E loro mi rispondono: 'Stai colpendo Pedro Pascal alla testa'. Non volevo proprio a crederci".

Cosa rivelano i commenti di Alan Cumming su Avengers: Doomsday

X-Men 2: Alan Cumming è Nightcrawler in una scena

Le dichiarazioni di Cumming suggeriscono ovviamente che vedremo il suo mutante in grado di teletrasportarsi combattere contro il Mr. Fantastic di Pedro Pascal in un determinato momento del film, e l'attore ha ora rivelato di essersi messo un po' nei guai per aver spifferato questo segreto.

Cumming era ospite del Jimmy Kimmel Live, dove ha intervistato Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach dopo la premiere a Los Angeles de I Fantastici 4: Gli Inizi. Quando Cumming ha chiesto loro come si sentissero nel dover mantenere i segreti della Marvel, Pascal ha risposto: "La fuga di notizie più grande che abbiamo avuto viene dal nostro ospite... ti sei messo nei guai?"

"Il mio addetto stampa mi ha chiamato. L'ira di un addetto stampa non è un'ira che vorresti provare", ha risposto Cumming. Entrambi gli attori hanno poi minimizzato sulla rivelazione, ma dopo tutto quello che abbiamo sentito su Doomsday da allora, il fatto che due personaggi finiranno per scontrarsi a un certo punto non dovrebbe davvero essere considerato una sorta di spoiler importante! Sembra altamente probabile che vedremo davvero l'intera squadra degli X-Men affrontare gli Avengers, dopotutto, come si vociferava da tempo.

Gli X-Men affronteranno gli Avengers nel crossover?

X-men

Da quello che si vociferava a proposito delle riprese attualmente in corso di Avengers: Doomsday è che si stiano girando scene in cui i membri degli X-Men combatteranno a un certo punto contro i Vendicatori, ma non sono ancora emerse foto dal set che lo confermino.

L'idea sarebbe quella che il team di mutanti venga manipolato da Dottor Destino per sbarazzarsi dei Vendicatori e avere così campo libero per i suoi piani malvagi. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.