Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day sono i film più attesi del 2026 secondo Google

I dati di ricerca di Google hanno incoronato i due cinecomic Marvel le pellicole più attese e desiderate dagli spettatori, superando di gran lunga Odissea di Christopher Nolan.

Non è una sorpresa scoprire che in cima alla lista dei desideri degli spettatori americani ci sono due cinecomic Marvel che si profilano due eventi spettacolari: Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day. I due titoli sono i film più attesi del 2026 secondo Google, mentre stupisce la nona posizione del nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, battuto da molti altri titoli.

La classifica diffusa da Comicbookmovie.com si limita ai film del 2026 più cercati su Google negli Stati Uniti e fornisce alcuni spunti sui titoli che stanno attualmente suscitando maggiore interesse.

Come anticipato, in testa alle ricerche troviamo Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day, rispettivamente al primo e al secondo posto. Il cinecomic DC Supergirl si piazza al quinto posto, mentre a sorpresa non compaiono nella top 10 titoli popolari come Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Super Mario Galaxy: Il film e Mortal Kombat II. Anche Clayface brilla per la sua assenza, ma a parte qualche foto dal set, i DC Studios al momento hanno fatto passare in sordina l'uscita imminente di un film horror DCU vietato ai minori.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

La top 10 dei film del 2026 più cercati su Google

1 - Avengers: Doomsday

2 - Spider-Man: Brand New Day

3 - Toy Story 5

4 - Scream 7

5 - Supergirl

6 - Il gatto col cappello

7 - Masters of the Universe

8 - Street Fighter

9 - Odissea

10 - Cime tempestose

Naturalmente l'interesse per Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day non è alle stelle solo negli USA. Anche la Cina, che ha un bacino di spettatori immenso, guarda con interesse alle nuove uscite Marvel lasciando presagire incassi da paura.

Il 2026 sarà dominato da Avengers: Doomsday? Molti esperti del settore ne sono convinti. Il film dei fratelli Russo potrebbe rappresentare la manna dal cielo per i Marvel Studios dopo una serie di brucianti flop tra cui spiccano Captain America: Brave New World e Thunderbolts. Per scoprire con certezza come sarà accolto il ritorno degli Avengers dovremo attendere dicembre 2026.