X-Men, ufficiale: i Marvel Studios hanno scelto il regista del reboot

Dopo l'indiscrezione riportata da Variety secondo cui il regista di Thunderbolts, Jake Schreier, fosse in trattative per dirigere il reboot di X-Men dei Marvel Studios, sembra che sia arrivata la conferma che il regista abbia ufficialmente firmato per mettersi al lavoro sull'arrivo dei mutanti nel MCU.

Sebbene di tanto in tanto possa succedere che le trattative vadano a monte, di solito è un buon segno che abbiano già trovato un accordo. Ora, il regista di Black Panther e produttore esecutivo di Ironheart Ryan Coogler ha lasciato pochi dubbi sul fatto che Schreier sarà l'uomo che assemblerà la squadra di eroi mutanti della Marvel per la loro prima uscita sul grande schermo dopo Dark Phoenix della 20th Century Fox.

La notizia iniziale che Schreier fosse in lizza per dirigere X-Men è stata accolta da alcune reazioni contrastanti. Sebbene Thunderbolts sia stato un grande successo per la critica e per i fan della Marvel, in generale, il film non è andato bene al botteghino, e il regista è visto da alcuni come una scelta "sicura ma non memorabile" per un film considerato molto importante.

I piani dei Marvel Studios per il ritorno degli X-Men

X-Men: Giorni di un futuro passato - Michael Fassbender, Hugh Jackman e James McAvoy in un momento del film

Secondo quanto riferito, il casting dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato), e nomi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, per interpretare Ciclope, Rogue e Kitty Pryde), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e a Trinity Bliss, che potrebbe essere in lizza per interpretare Jubilee.

X-Men: Giorni di un futuro passato - Hugh Jackman e Nicholas Hoult sul set in abiti anni '70

Tra gli altri nomi emersi dalle indiscrezioni figurano Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister). L'autore di Macbeth (2015), Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente (2023) e Assassin's Creed (2016), Michael Lesslie ha scritto la sceneggiatura, ma non sorprenderebbe se un altro (o altri) sceneggiatori venissero coinvolti per effettuare una revisione prima che il film entri in produzione.

Ecco cosa ha detto Kevin Feige sul suo "piano decennale" per la saga dei mutanti in una recente intervista: "Penso che vedrete che continuerà nei prossimi film con alcuni protagonisti degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l'intera storia di Secret Wars ci condurrà in una nuova era dei mutanti e degli X-Men. Di nuovo, è uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men".