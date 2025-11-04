Avengers Doomsday, Simu Liu carica i fan: "È una lettera d'amore a tutto il genere dei cinecomic"

Con le riprese di Avengers: Doomsday terminate lo scorso settembre, gli attori del cast stanno cominciando a rilasciare qualche dichiarazioni in merito, come fatto ad esempio da Simu Liu, che tornerà a ricoprire il ruolo di Shang-Chi nel crossover Marvel.

In una nuova intervista, Liu ha parlato della reunion con tutti gli attori del Marvel Cinematic Universe e ha descritto cosa dovrebbero aspettarsi i fan dal film diretto da Joe Russo e Anthony Russo.

"Voglio dire, ci sono così tanti attori nel cast, e poter lavorare con loro come colleghi è davvero incredibile perché sono cresciuto guardando molti dei loro film", ha confessato l'attore ai microfoni di ScreenRant.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Il prossimo Avengers è una lettera d'amore ai cinecomic

"Per molti versi sembra una lettera d'amore all'intero genere dei film sui supereroi. E penso che questo abbia qualcosa di davvero divertente", ha affermato Liu, che condividerà lo schermo con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Paul Rudd, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Florence Pugh, solo per dirne alcuni.

Liu ha aggiunto che il film è "dedicato a tutti i disadattati, gli strani e gli emarginati che sono cresciuti leggendo fumetti e sentendo che c'era una speranza anche per loro, in qualche modo, che non importava se non si adattavano agli altri. Penso che ci sia sempre un posto speciale nel mio cuore per l'intero genere".

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026. I Russo stanno hanno diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta da Michael Waldron e Stephen McFeely. Molto probabilmente a gennaio torneranno sul set per le riprese aggiuntive per poi dedicarsi interamente alla produzione del sequel, Avengers: Secret Wars.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Avengers: Doosmday, la descrizione del primo trailer in arrivo

"Il modo in cui il personaggio viene descritto richiama i classici mostri della Universal o film come Il fantasma dell'opera. È una figura tragica, e parte di questa tragicità è legata alla sua armatura... Destino deve indossarla perché ha un corpo distrutto", ha rivelato Chris Gore parlando quello che viene mostrato nel primo trailer. "È sfregiato. Downey è andato completamente nella direzione del 'mostro della Universal'. Ha bisogno dell'armatura per poter sopravvivere".

Nonostante qualcuno abbia definito la scelta di mostrare così tanto del personaggio una mossa "disperata" (anche se potremmo dire che è un modo intelligente per abituare il pubblico e i fan alla nuova interpretazione del personaggio), il conduttore ha aggiunto: "Da quello che ho sentito, penso che i fan saranno entusiasti".