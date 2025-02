Avengers: Doomsday e Secret Wars, Loki tornerà nei film? La risposta di Tom Hiddleston

Tom Hiddleston ha interpretato il personaggio di Loki dal primo Thor (2011) alla seconda stagione della sua serie in solitaria (2023). Per l'attore britannico è stata una bella cavalcata, che ha lasciato intendere che potrebbe essere finita dopo l'epico episodio finale della seconda stagione di Loki.

Il Dio della malizia è diventato "Dio Loki" ed è probabilmente l'essere più potente dell'intero MCU in quanto alimenta il nuovo Multiverso ricreato.

Questa sua trasformazione, tuttavia, potrebbe renderlo un personaggio importante in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, con Kang il Conquistatore fuori dai giochi, è possibile che Loki venga menzionato solo per spiegare la creazione del Multiverso e poco altro.

Il futuro di Loki nel Marvel Cinematic Universe

Loki 2: un'immagine dal trailer della seconda stagione

Parlando con i fan mentre firmava autografi fuori da un teatro nel Regno Unito, a Hiddleston è stato chiesto se farà parte dei prossimi film dei Vendicatori e ha risposto con un semplice "Non lo so".

Loki 2: un'immagine del finale di stagione

Bisogna credergli? Dobbiamo immaginare che i Marvel Studios lo abbiano già contattato per riprendere il ruolo, anche se con le sceneggiature ancora in fase di scrittura - persino Benedict Cumberbatch non era sicuro di quale film avrebbe fatto parte - Hiddleston potrebbe davvero essere all'oscuro del suo futuro nel MCU.

"Penso che sia Thor che Loki abbiano dovuto scavare e analizzare il passato e chi sentono di essere veramente e cosa vogliono veramente", aveva dichiarato l'attore alla fine di 2023. "Ma ciò che è interessante anche per quanto riguarda la famiglia, questo è solo un mio pensiero, è che a volte sarà difficile lasciar andare il preconcetto di chi erano prima. Loki potrebbe aspettarsi che Thor si comporti in un certo modo o sia in un certo modo. Thor potrebbe aspettarsi che Loki sia in un certo modo. Quindi in un'eventuale reunion è così che andrebbe".