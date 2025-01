Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno buttato via la sceneggiatura dell'autore di Loki

Avengers: Doomsday rappresenta un importante cambiamento di direzione per il Marvel Cinematic Universe dopo l'abbandono dell'arco narrativo che vedeva in Kang il Conquistatore il villain principale della storia.

Un nuovo report afferma, infatti, che i registi Joe e Anthony Russo hanno fatto di tutto per favorire questo cambiamento, rinnovando completamente la sceneggiatura originale per l'atteso sequel.

Secondo lo scooper hollywoodiano Daniel Richtman, i fratelli Russo hanno buttato via la sceneggiatura originale di Avengers: Doomsday scritta da Michael Waldron, già autore della serie Loki su Disney+.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Marvel costretta a rivedere i suoi piani dopo l'addio a Kang

Waldron aveva inizialmente scritto la sceneggiatura del prossimo sequel dei Vendicatori, quando era conosciuto come The Kang Dynasty, lavorando insieme all'autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness. Richtman ha scritto che una volta che il nuovo film sugli Avengers si è trasformato in Doomsday, i Russo hanno eliminato la sceneggiatura di Waldron, ripartendo da zero.

Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sulle origini del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

La decisione dei fratelli Russo di rivedere la sceneggiatura ha senso se si considera il cambiamento creativo che il film ha subito nell'ultimo anno. Avengers: Doomsday e il suo sequel, Secret Wars, erano inizialmente incentrati sul Kang di Jonathan Majors, dopo il suo debutto sul grande schermo in Quantumania.

Tuttavia, quando la Marvel ha licenziato Majors in seguito alla condanna per aggressione e molestie a causa di un incidente domestico con l'allora fidanzata, lo studio ha cambiato rotta e ha optato per un nuovo cattivo per sostituire Kang, il Victor von Doom/Doctor Doom di Robert Downey Jr.