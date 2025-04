Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds parla del possibile ritorno di Deadpool

Ryan Reynolds, durante l'evento Time 100 Summit 2025, ha parlato del possibile ritorno di Deadpool nei prossimi film dedicati agli Avengers, ovvero Doosmday e Secret Wars.

Il nome della star canadese non era presente nella lista degli attori che reciteranno nel film che segna il ritorno dei fratelli Russo nel MCU, annunciata recentemente.

La risposta di Reynolds

Kevin Feige, durante il CinemaCon, ha dichiarato che i fan possono attendersi ulteriori interpreti, considerando che il cast annunciato online non è completo.

Ryan Reynolds, rispondendo alla domanda relativa a un suo possibile coinvolgimento in Avengers: Doomsday nell'iconico ruolo di Deadpool, ha semplicemente ammesso: "Penso possa apparire".

Reynolds nel ruolo di Deadpool

La star canadese ha tuttavia immediatamente cambiato discorso, condividendo qualche aneddoto riguardante la sua esperienza nell'interpretare l'irriverente mercenario e nel portare al successo i lungometraggi dedicati al personaggio dopo l'accoglienza non particolarmente positiva alla presenza di Wade Wilson in X-Men Origins: Wolverine.

L'attesa per il ritorno degli Avengers

I fan del MCU dovranno quindi attendere per scoprire se Reynolds sarà tra gli interpreti dei film degli Avengers. In sospeso c'è anche il destino di Wolverine nella versione di Hugh Jackman, e di Remy LeBeau/Gambit, il personaggio interpretato da Channing Tatum che era tornato in azione proprio in occasione del recente ritorno sul grande schermo di Deadpool e che da tempo spera di poter ottenere un film targato Marvel da protagonista.

Tra i ritorni del passato confermati ci sono invece quelli di Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), e Kelsey Grammer (Beast).