Avengers: Doomsday, i Russo fanno chiarezza: "Robert Downey Jr. ha deciso di tornare alla Marvel prima di noi"

Avengers: Doomsday vedrà l'attesissimo ritorno nel Marvel Cinematic Universe delle figure chiave degli ultimi due sequel sui Vendicatori, Infinity War e Doomsday. Stiamo parlando di Robert Downey Jr. e dei registi Joe e Anthony Russo. Sebbene la Marvel abbia confermato simultaneamente il ritorno del trio, i Russo hanno chiarito che Downey Jr. avrebbe accettato di tornare nel MCU prima del loro ritorno.

Durante il podcast Jake's Takes, i Russo hanno spiegato quando hanno iniziato a lavorare a Doomsday e come si sono riuniti con Downey Jr. per il prossimo sequel sugli Avengers.

Sebbene l'annuncio dei Russo sia coinciso con quello dell'arrivo del Dottor Destino di Downey Jr. al Comic-Con di San Diego della scorsa estate, Joe Russo ha spiegato che l'attore Premio Oscar aveva già raggiunto un accordo per tornare nel MCU prima ancora che lui e suo fratello accettassero di realizzare Doomsday.

Il ritorno di Robert Downey Jr. condizionato da quello dei Russo

Robert Downey Jr. è Tony Stark a.k.a. IRON MAN

"È giusto far notare che Downey ha deciso di tornare prima ancora che noi decidessimo di farlo", ha raccontato il co-regista di Avengers: Endgame. "Sono andato a cena con Downey circa un anno prima che accettassimo di fare il film e lui cercava di convincerci del perché avremmo dovuto farlo. Non avevamo ancora una storia da raccontare o una via d'accesso e poi ci ha colpito". Secondo quanto riferito, Downey Jr. ha accettato di fare Doomsday a condizione che fosse diretto dai fratelli Russo.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Il ritorno di Downey Jr. nei panni del Dottor Destino ha scioccato molti, considerando che per tutto il suo periodo alla Marvel l'attore ha interpretato solamente Tony Stark/Iron Man. Il tempo ci dirà se Downey Jr. sarà in grado di interpretare il prossimo grande cattivo del MCU così bene come ha interpretato il suo più grande protagonista.

Quello che è certo è che Anthony Russo non ha dubbi ci riuscirà, essendo stato convinto dallo sceneggiatore Stephen McFeely e dalle sue idee per Doomsday e il suo sequel, Secret Wars: "Robert è uno degli interpreti più talentuosi del pianeta. Il solo fatto che sia così motivato a esplorare un nuovo personaggio come Victor Von Doom, non potrebbe essere più eccitante".