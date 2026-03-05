Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?

Le voci sul plot di Avengers: Doomsday si rincorrono da mesi. Tra una teoria dei fan e un'indiscrezione degli scooper, l'ultimo rumor diffuso in rete sarebbe davvero esplosivo. Secondo quanto anticipato l'attesa pellicola diretta dai fratelli Russo potrebbe includere uno scontro tra Iron Man e il Dottor Destino.

Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino

Robert Downey Jr. si sdoppierà? Cosa sappiamo sul ritorno del divo nell'MCU

Quando i Marvel Studios hanno rivelato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nell'MCU nei panni del Dottor Destino, i fan sono rimasti spiazzati. L'idea che l'eroico Tony Stark avrebbe ceduto il passo (e le fattezze) al più famigerato cattivo della Marvel è stata un'idea difficile da elaborare.

Ma adesso una nuova teoria anticipa che non solo Downey interpreterà il nuovo villain contro cui si scontreranno gli Avengers, ma tornerà anche al suo vecchio ruolo. Secondo l'insider @MAJESTIC_ucm su X, la battaglia culminante di Avengers: Doomsday vedrà lo scontro tra Iron Man e il Dottor Destino.

Cosa sostiene la teoria sul ritorno di Iron Man?

Come è possibile che dopo la morte avvenuta nella battaglia finale di Avengers: Endgame, Tpny Stark possa fare ritorno? Geektyrant.com mette subito le mani avanti, spiegando che l'Iron Man che rivedremo in Doomsday sarà in realtà una variante multiversale.

Per il momento, naturalmente, si tratta solo di un rumor, ma se confermata, l'anticipazione potrebbe aprire nuove intriganti possibilità narrative, per la gioia dei fan dell'MCU.

Avengers: Doomsday vede ufficialmente la partecipazione di Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman e India Rose Hemsworth,.

I fratelli Russo dirigono Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars da una sceneggiatura di Stephen McFeely, con cui hanno già collaborato per le serie Avengers e Captain America. Anche Michael Waldron, già regista di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia , è stato ingaggiato per dare il suo contributo.