Avengers: Doomsday, un altro attore conferma il suo ritorno: "Il film è grandioso"

Nel corso di una nuova intervista, David Harbour ha confermato il ritorno nei panni di Red Guardian e svelato le sue prime impressioni sull'atteso crossover previsto per dicembre

Le riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday sono previste per il prossimo aprile e David Harbour, che ha esordito nel Marvel Cinematic Universe in Black Widow ed è poi tornato in Thunderbolts, ha ora confermato che anche lui farà parte del crossover sui Vendicatori.

La star di Stranger Things dovrebbe avere un ruolo importante nel film, riprendendo i panni di Red Guardian, soprattutto perché è un membro dei New Avengers. È stato anche riportato in precedenza che Alexi Shostakov stringerà amicizia con Ben Grimm, alias La Cosa.

Thunderbolts*: David Harbour al volante in una scena

Le impressioni di David Harbour su Avengers: Doomsday

In una nuova intervista, Harbour ha dichiarato: "Ho lavorato molto. Mi sono tenuto occupato. E poi c'è questo piccolo film degli Avengers che abbiamo girato a Londra. Ci sono ancora un paio di giorni di riprese da fare. Presto partirò [e] andrò a Londra per quel paio di giorni. Ci sono ancora alcune scene da girare per Avengers: Doomsday".

"Sono davvero entusiasta. L'intesa con Sebastian [Stan] e Wyatt [Russell] sul set è stata fantastica, quindi non vedo l'ora di tornare lì", ha continuato l'attore, aggiungendo con una risata: "Sai che non posso dire nulla. Ma sarà divertente. I Russo stanno facendo un ottimo lavoro e il tutto si preannuncia davvero grandioso".

Qual è la trama e in che modo emergerà il Dottor Destino?

In Avengers: Doomsday la minaccia centrale sarà il personaggio di Victor Von Doom, figura destinata a diventare l'architrave della nuova fase del MCU. A differenza di villain "cosmici" come Thanos, il Dottor Destino è un antagonista più politico e strategico: sovrano di Latveria, genio scientifico e potente stregone, combina tecnologia e magia.

La trama dovrebbe intrecciare crisi multiversali, collisioni tra realtà e rivalità tra team (Avengers, Fantastici Quattro, possibili varianti di altri eroi), con Destino non solo come distruttore ma come manipolatore degli equilibri globali e dimensionali. L'idea è che Doomsday non sia solo uno scontro finale, ma l'inizio di una ridefinizione degli assetti dell'universo Marvel, preparando il terreno a un evento ancora più vasto nel capitolo successivo (Secret Wars).

Quando esce in Italia il crossover Marvel?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.