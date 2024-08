Avengers: Doomsday, rivelati i piani del Dottor Destino di Robert Downey Jr?

Non siamo ancora sicuri se Robert Downey Jr. interpreterà una variante di Tony Stark o il Dottor Destino, ma sembra che siano stati rivelati i piani del personaggio in Avengers: Doomsday.

In uno degli annunci più sorprendenti - per non dire divisivi - del Comic-Con, abbiamo appreso che Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino durante la presentazione dei Marvel Studios nella Hall H lo scorso sabato.

Secondo recenti indiscrezioni, RDJ avrebbe interpretato una variante malvagia di Tony Stark, ma l'attore è stato presentato come Victor Von Doom, il che ovviamente suggerisce che è stato scritturato per un personaggio completamente nuovo.

Non siamo ancora vicini a scoprirlo con certezza, ma lo scooper MTTSH ritiene di aver scoperto alcuni dettagli relativi ai piani di Destino per il Multiverso.

Attenzione!!! Possibili spoiler in arrivo.

Perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe essere Tony Stark in Avengers: Doomsday?

I dettagli sui piani di Doctor Doom

"Destino non è veramente malvagio; crede di salvare il Multiverso dalle incursioni. Secondo la sua logica contorta, l'unico modo per far sopravvivere il Multiverso è unificare tutti gli universi in un unico luogo (Battleworld) sotto il suo dominio. Per lui questo è l'unico modo per garantire la sopravvivenza di tutti".

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Se la notizia è esatta, sembra che Downey interpreterà Destino come un cattivo simpatico (come è stato rappresentato nei fumetti) e il suo arco narrativo sarà almeno in parte influenzato dalla miniserie Secret Wars del 2015.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.