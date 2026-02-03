Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men non sarà come nei vecchi film

La confusione del franchise sugli X-Men ha contribuito al declino della saga ma ora i Mutanti capitanati da Wolverine debutteranno nel Marvel Cinematic Universe in maniera diversa rispetto al passato. Il passaggio di Logan in Deadpool & Wolverine non ha fatto chiarezza.

Non abbiamo ancora idea di come appaiano gli X-Men sulla Terra-10005, e Avengers: Doomsday è attesa dai fan anche per capire in che modo verranno introdotti i personaggi nel Multiverso di Kevin Feige, che includerà anche i Fantastici Quattro.

Gli X-Men che vedremo in Avengers: Doomsday

Tra i Mutanti che parteciperanno al prossimo film ci saranno Colosso e Testata Mutante Negasonica, ma anche personaggi presenti nei prequel come il Professor X interpretato da James McAvoy. Non torneremo in nessuno dei precedenti universi degli X-Men visti al cinema.

Ian McKellen in una scena di X-Men

Condividendo una vignetta di Ultimatum che si riferirebbe alle dichiarazioni di Ian McKellen sulle azioni di Magneto nel prossimo film, l'insider Alex Perez, troviamo una possibile spiegazione di come gli X-Men verranno introdotti nel franchise cinematografico MCU.

Le ipotesi sul ritorno degli X-Men

"In Doomsday, l'universo degli X-Men che vediamo nel film è un universo variante in cui si sono verificati eventi simili a quelli della trilogia [originale] e di Giorni di un futuro passato, semplicemente per rendere le cose più facili al pubblico ed evitare che debba fare troppi 'compiti a casa'" ha spiegato Perez sugli X-Men in Avengers: Doomsday.

"La novità è che questo universo esiste come un'utopia per umani e mutanti. Ma viene spontaneo chiedersi... cosa è successo esattamente prima che ha permesso l'esistenza di questa utopia? Quali sacrifici sono stati fatti per il bene superiore? E questa domanda è il motivo centrale di Doomsday" ha proseguito "Non solo per Magneto, ma per Sam, i suoi Avengers, i Thunderbolts*, i Wakandiani, gli X-Men, i Fantastici Quattro, Steve Rogers, Thor, Loki, la TVA, le varianti che vediamo in questo film e, soprattutto, Doom.