Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars introdurranno nuovi eroi e villain? [RUMOR]

Nel giorno dell'inizio ufficiale delle riprese di Avengers: Doomsday, nuove voci sulla pellicola che vedrà il ritorno dei fratelli Russo in Marvel e sul successivo Avengers: Secret Wars si diffondono anticipando l'arrivo di nuovi eroi e villain dei fumetti Marvel nei film.

Col Multiverso Marvel in pieno svolgimento, è inevitabile la presenza di molte Varianti nei film in arrivo. Alcuni saranno volti noti del passato, mentre altri saranno probabilmente versioni diverse di personaggi che già conosciamo. Ma ci sarà spazio anche per nuovi arrivi, come anticipa l'insider @Cryptic4KQual, suggerendo la presenza di personaggi mai visti prima sul grande schermo.

"Ho sentito dire che introdurranno alcuni eroi/cattivi unici che non abbiamo mai visto", ha spiegato. "Probabilmente non li rivedrete mai più sul grande schermo dopo la fine di questa saga. Quando dico mai, non intendo i personaggi originali. Non stanno inventando personaggi dal nulla. Personaggi che esistono già ma che non sono mai stati visti sul grande schermo."

Sollecitato a fornire ulteriori dettagli, l'insider ha aggiunto: "Sono molto probabilmente eroi provenienti da altri mondi che non abbiamo mai visto e che sono facilmente eliminabili. Non credo che vogliano inquinare la linea temporale principale con personaggi nuovi, mai visti in TV o al cinema, e farli rimanere per troppo tempo".

Hydra Captain America nei fumetti Marvel

Il debutto di nuovi personaggi dei fumetti: chi saranno?

Sebbene i Marvel Studios abbiano annunciato il ritorno di oltre due dozzine di attori in Avengers: Doomsday, Kevin Feige ha spiegato che la lineup non è ancora stata svelata per intero. Il che lascia campo libero alle speculazioni su quali personaggi dei fumetti Marvel potrebbero comparire (per poi risparire altrettanto rapidamente).

Parlando dell'ispirazione sua e di Anthony per Avengers: Doomsday e Secret Wars, Joe Russo ha detto: _"Creiamo sempre la nostra versione della storia. Quindi usiamo i fumetti come ispirazione libera. Siamo cresciuti con la saga originale, il che ci ha fatto appassionare ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica e sono molto diverse l'una dall'altra sotto molti aspetti, quindi trarremo ispirazione da entrambe"-.

Anthony Russo ha aggiunto: "Per quanto riguarda ciò su cui ci basiamo per la nostra narrazione, adottiamo una visione d'insieme dell'MCU. Quindi, senza entrare in dettagli più specifici, questo è l'universo in cui stiamo raccontando una storia. Potete interpretarlo come volete."

L'uscita di Avengers: Doomsday è prevista per maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027.