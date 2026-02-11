Avengers: Doomsday, un personaggio importante escluso dal film? Il rumor sul debutto cancellato nel MCU

Continuano a circolare diversi rumor intorno al prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday, come spesso accade per l'MCU a causa del riserbo intorno ai dettagli dei film e delle serie tv del franchise.

L'ultimo rumor ad essere circolato online che riguarda il film dei fratelli Anthony e Joe Russo coinvolge un personaggio che lo scorso anno sembrava essere in procinto di entrare nell'universo cinematografico della Marvel.

Ghost Rider fuori da Avengers: Doomsday: cosa dice il nuovo rumor

Nel 2025 era circolata la voce di un coinvolgimento di Ghost Rider in Avengers: Doomsday; un'idea che sembrava avere un senso, soprattutto in relazione alla capacità dei Russo di aumentare l'appeal di personaggi come Falcon e Black Panther in film MCU con parecchi nomi coinvolti.

Un frame di Avengers: Doomsday

Si è parlato ipoteticamente di Ghost Rider, anche se non erano mai stati specificati dettagli ulteriori a supporto di questa tesi. Si era diffusa però la voce che addirittura Robert Pattinson avesse incrociato Kevin Feige per parlare del ruolo.

Tuttavia, secondo l'insider Daniel Richtman, l'ipotesi è tramontata: "Anche se stavano cercando di scegliere Ghost Rider per Avengers: Doomsday, al momento non è nel film, quindi immagino che abbiano cambiato idea". Non è detto che la produzione non cambi idea in corsa, com'è capitato diverse volte in passato.

Il futuro dello Spirito della Vendetta nel MCU tra Secret Wars e Spider-Man

In passato si era vociferato inoltre che lo Spirito della Vendetta sarebbe apparso in Spider-Man: Brand New Day ma successivamente si è diffuso il rumor che la decisione sarebbe stata quella di preservarlo per gli Avengers.

Anche Avengers: Secret Wars potrebbe essere un'opzione interessante per il debutto di Ghost Rider ma per saperne di più dovremo aspettare ancora un po' di tempo. L'ultimo attore ad aver interpretato il personaggio è stato Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D. e non è detto che non possa tornare proprio lui ad interpretarlo: "Sono aperto alla possibilità. Come qualcuno che ha amato quel ruolo e quel personaggio con tutto il cuore, e che ama quell'universo e quel tipo di narrazione... tengo sempre la porta aperta".