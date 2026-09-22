Anne Hathaway punta agli Oscar con Odissea: la strategia di Universal

La corsa agli Oscar di Odissea comincia a diventare parecchio affollata. Universal ha deciso di candidare Anne Hathaway come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Penelope nel kolossal di Christopher Nolan. Una scelta che chiarisce finalmente il posizionamento dell'attrice nella stagione dei premi e che potrebbe aprire scenari interessanti per un film già pronto a giocarsi diverse nomination.

A guidare il cast resta Matt Damon, interprete di Ulisse, che sarà invece sostenuto come miglior attore protagonista. Hathaway si sposta così nella categoria supporting actress (attrice non protagonista), dove potrebbe ritrovarsi a competere anche con una sua collega di Odissea.

Odissea, Anne Hathaway correrà come attrice non protagonista agli Oscar 2027

Anne Hathaway in Odissea, di Christopher Nolan

Universal ha scelto quindi di non presentare Anne Hathaway tra le protagoniste. La sua Penelope entrerà nella corsa come miglior attrice non protagonista, una categoria nella quale lo studio potrebbe avere addirittura due nomi da spendere.

Accanto a lei c'è infatti Samantha Morton, che in Odissea interpreta Circe e ha raccolto parecchia attenzione per la sua performance. L'ipotesi di vedere entrambe nominate, comunque, non sarebbe così insolita: nella storia degli Oscar è capitato più volte che due attrici dello stesso film conquistassero un posto nella cinquina delle non protagoniste.

Per Hathaway, però, la posta in gioco è ancora più alta. L'attrice ha già una statuetta in bacheca, conquistata nel 2013 per il ruolo di Fantine in Les Misérables. Un secondo Oscar come non protagonista la porterebbe in un club alquanto ristretto, raggiungendo Dianne Wiest e Shelley Winters, tra le poche interpreti ad aver vinto due volte nella stessa categoria.

E poi c'è il peso specifico del film. Primo lungometraggio di Nolan dopo il trionfo di Oppenheimer, Odissea ha superato 1,6 miliardi di dollari al box office mondiale. Numeri che rendono il kolossal uno dei titoli più ingombranti della stagione e una presenza quasi inevitabile nelle discussioni sui prossimi Academy Awards.

Odissea punta forte sul cast

Matt Damon

La campagna di Universal non si fermerà naturalmente ad Hathaway. Matt Damon sarà il nome di punta tra i protagonisti, mentre nella categoria dei non protagonisti potrebbero trovare spazio anche John Leguizamo e Robert Pattinson.

Per l'attrice de Il Diavolo Veste Prada 2, intanto, il film di Nolan arriva al termine di un anno particolarmente pieno. Nel 2026 l'attrice è passata da Mother Mary al ritorno, appunto, nei panni di Andy Sachs, ancora una volta accanto a Meryl Streep ed Emily Blunt. Il sequel ha incassato circa 691 milioni di dollari nel mondo.

Poi sono arrivati Odissea e La fine di Oak Street, mentre il prossimo appuntamento sarà Verity, thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover e diretto da Michael Showalter, in uscita il 2 ottobre.