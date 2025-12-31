Avengers: Doomsday, nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Deadpool

Ryan Reynolds non è attualmente confermato come membro del cast dell'atteso film Marvel, ma online sono emerse delle anticipazioni.

Tra un anno arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Avengers: Doomsday e, mentre stanno venendo condivisi online i teaser ufficiali, online sono apparse nuove anticipazioni. Questa volta al centro delle indiscrezioni c'è il futuro di Deadpool, il personaggio interpretato da Ryan Reynolds che ha conquistato la cima delle classifiche dei titoli più visti grazie al recente Deadpool & Wolverine.

Le nuove anticipazioni su alcuni ritorni molto attesi

Tra i nomi annunciati dai Marvel Studios in primavera, con un video che svelava la composizione del cast, non era presente quello della star canadese. In quel gruppo di interpreti, tuttavia, non c'era nemmeno Chris Evans, la cui presenza è stata confermata negli ultimi giorni con il primo dei quattro,forse cinque, teaser.

I fan si attendono quindi molti ritorni, tra cui anche quelli di Hugh Jackman e Tom Holland nei ruoli di Wolverine e Spider-Man.

Logan, secondo le fonti del sito ComicBookMovie, dovrebbe apparire in scena proprio accanto a Deadpool. Secondo le anticipazioni, ovviamente per ora non confermate, gli spettatori vedranno i personaggi arrivare su Terra-10005, dove uniranno le forze con gli X-Men.

Il cast del nuovo film degli Avengers

Jackman, recentemente, aveva parlato della possibilità di far parte del cast di Avengers: Doomsday dichiarando: "Forse. Non dirò mai più 'mai'! Ho fatto dieci film fino a questo momento, quindi penso che abbiano abbastanza contenuti per realizzare con l'Intelligenza Artificiale una versione di me".

Per ora non resta che attendere qualche notizia ufficiale da parte dei Marvel Studios e i tanti contenuti che arriveranno nei prossimi mesi per promuovere il ritorno nel MCU dei fratelli Russo.

Tra i ritorni confermati, oltre Robert Downey Jr e Chris Evans, ci sono poi quelli di Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke e Simu Liu.

Confermata anche la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e delle star di Thunderbolts*, ovvero Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Il film permetterà inoltre di assistere al ritorno degli X-Men grazie al coinvolgimento di Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum e Rebecca Romijn.