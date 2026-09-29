Avengers: Doomsday, Hulk ci sarà? I Russo parlano del possibile ritorno di Mark Ruffalo

La presenza o meno di Hulk in Avengers: Doomsday è uno degli interrogativi principali che avvolgono il nuovo cinecomic del MCU. A dire qualcosa in più, questa volta, ci pensano i registi stessi.

Avengers: Doomsday continua a tenere nascosta una parte importante delle sue carte. Il cast annunciato è già enorme, ma a quanto pare Marvel Studios non ha ancora svelato tutti i nomi coinvolti nel film. Tra quelli che restano sospesi c'è Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner/Hulk dal 2012, la cui presenza nel prossimo crossover non è stata ufficializzata. Joe e Anthony Russo, però, hanno appena svelato qualcosa in piùsulla questione.

Parlando del futuro del personaggio, i registi hanno scelto con cura le parole: nessuna conferma ufficiale sul ritorno dell'attore - e c'era da aspettarselo - ma un riferimento piuttosto preciso al ruolo che Hulk occuperà nella storia costruita intorno a Doctor Doom. Sbottonarsi sì, ma fino a un certo punto. Quanto basta, però, per riaccendere le ipotesi dei fan.

Avengers: Doomsday, Hulk è legato alla storia di Doctor Doom

Hulk in Avengers: Endgame

Intervistato da Empire, Joe Russo ha spiegato che Banner è "certamente coinvolto nella storia che ruota attorno a Doom", precisando subito dopo di non voler confermare né smentire una sua apparizione in Avengers: Doomsday. Una risposta attentamente calibrata, che lascia aperte parecchie possibilità.

Anthony Russo ha aggiunto un altro dettaglio interessante: nel film compariranno personaggi e attori che Marvel non ha ancora annunciato. Il mistero su Mark Ruffalo, quindi, potrebbe semplicemente far parte della strategia dello studio per conservare qualche sorpresa fino all'uscita.

La posizione di Hulk nel MCU rende la domanda ancora più interessante. Bruce Banner è uno dei pochi membri della formazione originale degli Avengers ancora attivi nell'universo cinematografico Marvel e Ruffalo è tornato recentemente nei panni del personaggio in Spider-Man: Brand New Day. Vederlo coinvolto anche nello scontro con Doom non sarebbe quindi sorprendente, soprattutto considerando le dimensioni del nuovo crossover.

Il vero punto interrogativo riguarda piuttosto quanto spazio potrebbe avere. Una comparsa, un ruolo di supporto o una parte decisiva nella trama? Per ora i Russo non concedono altri dettagli.

Doctor Doom riunirà Avengers, X-Men e Fantastici Quattro

Doctor Doom

Quel che è certo è che Avengers: Doomsday punta a mettere insieme una quantità di personaggi che il MCU raramente ha concentrato nello stesso film. La storia coinvolge gli Avengers, i Wakandiani, i Thunderbolts ormai presentati come nuovi Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men, con mondi e realtà differenti destinati a entrare in collisione.

Al centro di tutto c'è naturalmente Doctor Doom, figura attorno alla quale sembra svilupparsi gran parte della trama. Ed è proprio questo collegamento diretto con il villain a rendere significative le parole dei fratelli Russo su Banner.

I due registi, tornati alla Marvel dopo Avengers: Endgame, hanno inoltre raccontato di aver iniziato le riprese quando la sceneggiatura non era ancora completamente definita. Il loro metodo lascia infatti spazio alle prove e alle idee degli interpreti, permettendo alla storia di cambiare anche durante la lavorazione.

Potrebbe essere uno dei motivi per cui Marvel continua a mantenere riservati alcuni ingressi nel cast. Con l'uscita di Avengers: Doomsday nelle sale il 18 dicembre 2026, il tempo per nuovi annunci non manca di certo. E a questo punto Hulk resta uno dei nomi da tenere d'occhio. Quali saranno gli altri?