Avengers: Doomsday non avrà una durata record, e questa è una buona notizia

Avengers: Doomsday sarà un film gigantesco, almeno per numero di personaggi, ambizioni narrative e aspettative del pubblico. A quanto pare, però, non sarà anche il capitolo più lungo nella storia degli Avengers. La durata attualmente dovrebbe essere inferiore alle 3 ore: abbastanza per costruire una nuova battaglia spettacolare nel Multiverso, ma non per battere il record stabilito nel 2019 da Avengers: Endgame.

Il dato non è ancora definitivo, però, perché film arriverà nelle sale soltanto a dicembre e Anthony e Joe Russo potrebbero continuare a lavorare sul montaggio. La prossima apertura delle vendite per alcune proiezioni premium, tuttavia, rende improbabili variazioni particolarmente consistenti. Per organizzare gli spettacoli, infatti, gli esercenti hanno bisogno di conoscere in anticipo gli orari e la durata indicativa del titolo.

Quanto durerà Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Chris Evans

Da ciò che è trapelato si parla di 165 minuti. E due ore e 45 minuti di lunghezza non sono certo poche. Avengers: Doomsday sarebbe in questo modo più esteso di Avengers: Infinity War (che durava circa due ore e mezza) ma resterebbe sotto il record di tre ore e un minuto di Endgame. Una scelta sensata, considerando quanto il prossimo film Marvel dovrà essere affollato senza però apparire dispersivo.

Il pubblico ha ormai familiarità con blockbuster molto lunghi, soprattutto quando si tratta di capitoli conclusivi o grandi eventi cinematografici. E Odissea ne è un esempio. Aggiungere minuti, però, non rende automaticamente una storia più epica. Il vero problema sarà trovare un equilibrio tra azione, sviluppo dei protagonisti e inevitabili apparizioni pensate per sorprendere gli spettatori.

Doomsday non ha il compito di chiudere una saga, come accadeva con Avengers: Endgame, ma preparare il terreno per una nuova fase decisiva del Marvel Cinematic Universe. Restare sotto le tre ore potrebbe aiutare i Russo a mantenere una narrazione più compatta, evitando che il peso dell'operazione si trasformi in una successione di ingressi, omaggi e collegamenti con altri film.

Gli eroi Marvel contro Doctor Doom

Un'immagine di Avengers: Doomsday

La principale attrazione, come sappiamo, sarà il ritorno di Robert Downey Jr., questa volta nei panni di Doctor Doom. Dopo aver interpretato Tony Stark per oltre un decennio, l'attore cambierà completamente posizione all'interno dell'universo Marvel, diventando la minaccia che costringerà vecchi e nuovi eroi a unire le forze.

Il cast comprende esponenti degli Avengers, dei Fantastici Quattro e degli X-Men. Sono stati annunciati nel cast, tra gli altri, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart e Ian McKellen. È inoltre previsto il ritorno di Chris Evans, anche se i dettagli sul suo ruolo rimangono avvolti dal riserbo.

Con una squadra simile, il minutaggio sarà fondamentale. Ogni personaggio dovrà trovare un proprio spazio senza rallentare il conflitto principale, mentre Doctor Doom avrà bisogno di essere presentato come un avversario all'altezza della fama che lo precede.

Le prevendite e il possibile trailer al Comic-Con

Disney dovrebbe aprire il 20 luglio le prevendite americane per le proiezioni Infinity Vision, il formato premium creato per accompagnare l'uscita del film. La mossa sarebbe strategica e arriverebbe con cinque mesi di anticipo rispetto al debutto previsto per il 18 dicembre 2026.

L'annuncio infatti precederà di pochi giorni il panel Marvel al San Diego Comic-Con del 25 luglio, occasione nella quale potrebbe essere mostrato il primo trailer completo del nuovo film del MCU. Possiamo ufficialmente dare il via al conto alla rovescia, dunque.