Hot Sweet Sour - Ingredienti di un amore stasera su Canale 5: trama, cast e durata del film turco

Una storia d'amore tra passato e presente è quella al centro di Hot Sweet Sour - Ingredienti di un amore, il film turco con Buğra Gülsoy e Özge Özpirinçci, protagonista de La forza di una donna

Una promessa fatta alla fine dell'università, cinque anni senza sentirsi e la speranza di ritrovare, allo scadere dell'accordo, l'amore della propria vita. È da qui che parte Hot Sweet Sour - Ingredienti di un amore, film turco del 2017 che arriva stasera su Canale 5 in prima serata.

Diretto da Andaç Haznedaroğlu e interpretato da Buğra Gülsoy e Özge Özpirinçci, il film racconta la storia di Murat e Duygu, due ragazzi innamorati fin da giovani che si trovano a dover scegliere tra i sentimenti e i progetti che hanno immaginato per il proprio futuro.

Hot Sweet Sour: la trama del film

Murat e Duygu si conoscono fin da bambini e il loro legame diventa, con gli anni, una vera storia d'amore. Quando arrivano alla fine dell'università, Murat decide di fare il grande passo e chiede a Duygu di sposarlo. La risposta, però, non è quella che si aspetta. Duygu ama Murat, ma ha anche un progetto preciso per la propria vita: vuole trasferirsi negli Stati Uniti e continuare gli studi. Non è pronta a rinunciare ai suoi sogni per sposarsi.

I due decidono allora di separarsi, ma con una promessa destinata a condizionare le loro vite: si ritroveranno dopo cinque anni e, se saranno entrambi ancora single, si sposeranno. Nel frattempo, però, non dovranno avere contatti. Il tempo passa e arriva il momento dell'appuntamento con il destino. Duygu torna a Istanbul convinta di poter finalmente mantenere quella promessa e ricominciare la relazione con Murat. Ma la realtà che trova è molto diversa da quella che aveva immaginato.

Murat è diventato uno chef affermato e ha costruito una nuova vita. Non solo: è fidanzato con Eliz ed è vicino alle nozze. Duygu si trova così davanti alla persona che non ha mai smesso di amare, ma anche davanti a un uomo che nel frattempo è cambiato.

Da quel momento la storia si trasforma in un confronto tra passato e presente. Duygu deve capire se il sentimento che prova per Murat può ancora avere un futuro, mentre lui è costretto a fare i conti con una promessa fatta cinque anni prima e con emozioni che forse non sono mai scomparse.

Il cast di Hot Sweet Sour: gli attori del film

A interpretare Murat è Buğra Gülsoy, uno dei volti più noti del cinema e della televisione turca. Attore, regista, sceneggiatore e architetto, Gülsoy ha costruito una carriera tra cinema, serie televisive e teatro. In Hot Sweet Sour non è soltanto il protagonista: ha infatti firmato anche la sceneggiatura del film, contribuendo alla costruzione della storia che porta sullo schermo.

Nel ruolo di Duygu c'è invece Özge Özpirinçci, attrice che ha lavorato soprattutto in televisione e che in Italia è conosciuta anche per la serie La forza di una donna, trasmessa da Canale 5.

Özpirinçci e Gülsoy avevano già recitato insieme prima di Hot Sweet Sour: entrambi facevano infatti parte del cast di Aşk Yeniden, commedia romantica turca nella quale interpretavano i protagonisti.

Il triangolo sentimentale del film si completa con Gözde Türkpençe, che interpreta Eliz, la donna che Murat è ormai prossimo a sposare quando Duygu torna a Istanbul. Nel cast troviamo poi Yusuf Akgün, nel ruolo di Alper, e Osman Alkaş, interprete di Hakan. Tra gli altri interpreti figurano Füsun Demirel, nel ruolo della madre di Murat, e Rahmi Dilligil, che interpreta il padre del protagonista.

A che ora finisce Hot Sweet Sour - Ingredienti di un amore?

Con una durata totale di 106 minuti, il film turco in onda stasera su Canale 5 dovrebbe terminare entro la mezzanotte, pause pubblicitarie comprese.

Il dramma sentimentale sarà naturalmente disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity in contemporanea alla messa in onda in chiaro.

Al termine del film, dopo il TG5 della notte, andrà in onda la commedia PartnerPerfetto.com, la commedia del 2005 con Diane Lane e John Cusack.