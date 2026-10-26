Avengers: Doomsday potrebbe recuperare una trama e un team in sospeso da 3 anni

Il cast di Avengers: Doomsday continua ad allargarsi tra veterani del MCU, Fantastici Quattro, X-Men e personaggi legati alle diverse anime del Multiverso. Eppure c'è ancora un gruppo che manca all'appello e che Marvel sta preparando, più o meno apertamente, ormai da anni: i Giovani Vendicatori.

L'ipotesi ha ripreso forza dopo la conferma della presenza di Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang. Il personaggio tornerà quindi (probabilmente) accanto al padre Scott Lang, interpretato da Paul Rudd, ma la sua partecipazione potrebbe avere conseguenze molto più ampie. Perché Cassie è anche uno dei nomi che il MCU ha già collegato alla nascita di una nuova squadra, che sarà fondamentale nel prossimo cinecomic.

Avengers: Doomsday potrebbe riprendere il filo lasciato da The Marvels

Iman Vellani è Kamala Khan in The Marvels

Il momento chiave risale al finale di The Marvels. Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, si presenta a casa di Kate Bishop e le propone di entrare in un gruppo di giovani supereroi, replicando con ironia il reclutamento di Tony Stark da parte di Nick Fury nel primo Iron Man.

Kate, che puntualizza di avere già 23 anni, non sembra affatto contraria all'idea. Kamala cita inoltre la figlia di Ant-Man, lasciando intendere che Cassie sia già sulla sua lista dei possibili membri del nuovo team.

Da allora, però, Marvel non ha mai annunciato ufficialmente un film o una serie sui Giovani Vendicatori. I pezzi, comunque, sono rimasti sul tavolo. Kate Bishop è ormai stabilmente inserita nell'universo degli Avengers, mentre Kamala continua a essere uno dei personaggi più giovani del franchise e Cassie tornerà proprio nel crossover più importante della Saga del Multiverso.

Anche alcuni dettagli disseminati nelle serie più recenti sembrano tenere aperta questa strada. In Daredevil: Rinascita, ad esempio, il padre di Kamala racconta che la ragazza si trova in California, lo stesso Stato in cui vivono Scott e Cassie Lang. Una coincidenza oppure un piccolo indizio lasciato intenzionalmente?

Secret Wars potrebbe intrecciare Giovani Vendicatori, Wanda e Doctor Doom

Avengers: Doomsday

Il vero salto potrebbe arrivare con Avengers: Secret Wars. Marvel ha infatti già introdotto quasi tutti gli elementi necessari per adattare, con molte libertà, una delle storie più celebri dedicate ai Giovani Vendicatori: La crociata dei bambini.

Nel fumetto pubblicato tra il 2010 e il 2012, il gruppo parte alla ricerca di Wanda Maximoff dopo la sua scomparsa. Billy e Tommy vogliono scoprire quale legame li unisca realmente a Scarlet Witch e finiscono per ritrovarla in Latveria, priva di memoria e promessa sposa di Doctor Doom.

Il collegamento con il MCU sarebbe immediato. Wanda è scomparsa dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre Billy è tornato ad avere un ruolo importante e anche Tommy continua a essere sviluppato nei progetti legati a Visione come VisionQuest. Sullo sfondo c'è inoltre Doctor Doom, destinato a diventare una presenza fondamentale nei prossimi Avengers.

Naturalmente Marvel non dovrebbe seguire alla lettera il fumetto. Secret Wars avrà già moltissimi personaggi e storyline da gestire, mentre la stessa formazione dei Giovani Vendicatori potrebbe essere modificata o mescolata con quella dei Campioni.

Resta però una possibilità particolarmente interessante: usare Doomsday per riunire Cassie, Kamala e Kate e lasciare a Secret Wars il compito di collegare la nuova generazione di eroi al destino di Wanda. Dopo anni di indizi sparsi tra film e serie, sarebbe anche il momento ideale per capire se Marvel abbia davvero intenzione di trasformare quei giovani personaggi in una squadra.