Avengers: Doomsday, Marvel ha speso una cifra folle per le scene ambientate al Castello Windsor

Non si fermano le riprese del crossover Marvel, ma sembra che il budget sia lievitato ulteriormente per questa iconica location

Avengers: Doomsday è attualmente in corso di riprese nei terreni della residenza reale del Regno Unito, il Castello di Windsor, e un nuovo report sostiene di aver rivelato quanto i Marvel Studios avrebbero sborsato per ottenere il permesso di girare in questa location e nelle sue vicinanze.

Secondo l'Irish Sun, lo studio avrebbe pagato "milioni per girare le scene di Avengers: Doomsday durante l'estate nel Windsor Great Park". A quanto pare, "i soldi andranno alla manutenzione del Windsor Great Park, quindi il Re era ovviamente molto interessato all'affare. Parte dei profitti delle proprietà della Corona andranno alla Famiglia Reale, quindi è un vantaggio per tutti".

L'articolo include anche una nuova foto di scena della casa in stile anni '60 completata e in costruzione da circa una settimana. La casa è stata chiamata "Luke Cage House" e "Iron Fist House" in vari momenti, ma si ritiene che questi fossero semplicemente nomi in codice per depistare gli insider, e che a quanto pare la dimora appartenga alla madre di Bob Reynolds/Sentry (Lewis Pullman), Annie.

Ci saranno flashback dal passato o tante realtà alternative?

Thunderbolts*: Sentry/Void in una scena del trailer

Questo potrebbe indicare che vedremo un flashback dell'infanzia travagliata di Sentry, ma ci sono altre possibilità. Dopotutto, questo è un film sul Multiverso, quindi chissà in quante diverse linee temporali e realtà si ritroveranno i personaggi nel corso del film.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono stati recentemente colpiti da significativi ritardi: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars è previsto per il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del San Diego Comic-Con del 2024 in cui hanno annunciato il loro ritorno.