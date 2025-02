Avengers: Doomsday, Marvel cerca un misterioso agente per un ruolo chiave nel nuovo film

Le riprese di Avengers: Doomsday sono previste per il mese prossimo nel Regno Unito, ma i Marvel Studios sono ancora al lavoro per completare il cast con alcuni membri chiave.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, il casting è attualmente in corso per un "nuovo personaggio maschile", un agente che avrà un ruolo significativo nel film. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali, molti speculano che possa trattarsi di un agente della TVA, considerando l'aspetto multiversale che caratterizzerà la trama di questo capitolo.

Nel frattempo, i set sono in costruzione e alcune star, tra cui Sebastian Stan (Bucky Barnes), Chris Hemsworth (Thor) e il co-regista Joe Russo, sono stati avvistati nel Regno Unito.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

I dettagli sulla trama di Avengers: Doomsday sono ancora un mistero, ma è stato confermato che la Marvel aveva inizialmente previsto una storyline incentrata su Kang per il quinto film dei Vendicatori. Tuttavia, i piani sono cambiati dopo le vicende legali che hanno coinvolto l'attore Jonathan Majors. Di conseguenza, la Marvel ha deciso di concentrarsi su un altro grande villain: il Dottor Destino, che sarà interpretato da Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano nel Marvel Cinematic Universe dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Creare storie ed esplorare personaggi nell'Universo Marvel è stato un sogno che si è avverato. Abbiamo scoperto una connessione straordinaria con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura in luoghi nuovi e sorprendenti, sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i fratelli Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.