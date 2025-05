Avengers: Doomsday introdurrà un nuovo Black Panther nel Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe si prepara ad accogliere un nuovo Black Panther. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, il prossimo Avengers: Doomsday potrebbe vedere sullo schermo due incarnazioni contemporanee dell'eroe wakandiano.

Già lo scorso gennaio, Jeff Sneider aveva anticipato l'intenzione dei Marvel Studios di "rifondare il personaggio di T'Challa" in vista dei futuri Avengers e di un possibile Black Panther 3 diretto da Ryan Coogler.

Due Pantere Nere nel MCU?

Una delle ipotesi più accreditate è che il nuovo Black Panther sia una versione alternativa di T'Challa, proveniente da un'altra linea temporale. Tuttavia, prende sempre più piede l'idea che si tratti del figlio del defunto re, introdotto nel finale di Black Panther: Wakanda Forever. In quell'epilogo, Shuri (Letitia Wright) scopre infatti che Nakia (Lupita Nyong'o) e T'Challa avevano avuto un figlio, anch'egli chiamato T'Challa.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Sebbene alcune voci suggeriscano che Shuri continuerà a indossare il mantello di Black Panther, sembra ormai confermato che la vedremo anche in Avengers: Doomsday. Ma non sarà sola: secondo MTTSH, ci sarà un secondo Black Panther nel film - presumibilmente proprio il giovane figlio di T'Challa, e non una variante multiversale del personaggio.

Nonostante manchino conferme ufficiali, nei mesi scorsi è circolata online una presunta concept art di Avengers: Doomsday che mostra un nuovo Black Panther con le fattezze dell'attore Damson Idris (Snowfall). Anche se il suo coinvolgimento non è stato confermato, l'immagine lascia intuire il tipo di interprete a cui i Marvel Studios potrebbero guardare.

Se il personaggio debutterà davvero in Doomsday, e Shuri passerà ufficialmente il testimone, sarà interessante capire come si evolverà il ruolo della principessa di Wakanda nelle prossime fasi del MCU, in particolare in vista di Secret Wars.

Captain America: Civil War: Black Panther nel primo trailer

I fan dovranno attendere ancora un po': Doomsday è previsto nelle sale americane per il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, già registi di alcuni dei capitoli più amati della saga, tra cui Infinity War e Endgame.