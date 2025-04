Avengers: Doomsday, Halle Berry chiarisce le voci su un suo possibile ritorno

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato con una lunga diretta su Youtube e, nonostante qualche ritorno dal passato, tra gli interpreti degli X-Men non confermati nel progetto c'è Halle Berry.

L'attrice premio Oscar, mentre i fan si stavano già chiedendo se sarà una delle star svelate in un secondo momento dallo studio, sembra però aver spezzato tutte le speranze relative a un'apparizione di Tempesta.

Storm ritornerà nel MCU

Rispondendo alle domande di Black Girl Nerds, Halle Berry ha infatti affrontato una domanda relativa a un possibile ritorno nell'universo cinematografico tratto dai fumetti della Marvel in occasione di Avengers: Doomsday.

Halle Berry in X-Men

La star ha commentato l'assenza del suo nome dalle sedie del cast dichiarando senza mezzi termini: "Continuate ad aspettare. Non sarà lì. Non sarà presente".

Berry ha interpretato Tempesta nel primo film dedicato alle avventure degli X-Men arrivato nei cinema nel 2000 e nei successivi sequel distribuiti nel 2003 e nel 2006, e in X-Men: Giorni di un futuro passato, che ha debuttato nel 2014.

Il ritorno dei mutanti

I fan dovranno attendere il mese di maggio 2026 per vedere nelle sale Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo. Tra gli attori del progetto ci saranno gli amici e colleghi di Halle nei lungometraggi. Tra i ritorni sono infatti confermati quelli di Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e Kelsey Grammer.

Per ora i Marvel Studios non hanno svelato i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire in che modo i mutanti saranno coinvolti nella storia. In precedenza Charles Xavier era apparso in Doctor Strange nel Mutliverso della Follia, mentre Beast era stato coinvolto in una scena inserita sui titoli di coda di The Marvels nel 2023.