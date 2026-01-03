Avengers: Doomsday, le foto leaked di Chris Evans col Mjolnir dividono i fan: è Steve Rogers o un fake in AI?

Con i falsi realizzati con l'intelligenza artificiale - in grado di creare immagini altamente realistiche - che hanno invaso il web a volte è difficile distinguere cosa sia reale e cosa sia frutto dell'invenzione. E così hanno diviso il web le nuove foto leaked che mostrano Chris Evans nei panni di Nomad con in mano il Mjolnir.

Le foto in questione fanno parte di una serie di immagini diffuse in rete che anticipano vari costumi e personaggi che appariranno in Avengers: Doomsday. Il problema è che le foto potrebbero non essere reali, ma semplici falsi in AI generati basandosi sulle descrizioni circolate finora.

Internet è diviso sulle foto che mostrano Chris Evans nei panni di Nomad con il Mjolnir in mano. Alcuni sostengono che siano troppo realistiche per essere falsi generati dall'intelligenza artificiale, mentre altri ritengono che alcune di queste pose siano abbastanza innaturali da suggerire il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale.

Le foto di Chris Evans sono vere o false?

Comicbookmovie.com spiega di aver sottoposto le foto ai controlli per verificare se fossero realizzate con l'intelligenza artificiale senza ottenere una risposta definitiva. Potrebbe essere significativo il fatto che Disney e Marvel Studios non abbiano rimosso questi scatti per violazione del copyright, come accaduto invece per i teaser di Doomsday leaked. E a proposito di teaser, in quello che annuncia il ritorno di Steve Rogers viene rivelata la paternità del personaggio, ma non vi sono dettagli riguardo a Nomad.

Quindi, le foto di Chris Evans sono vere o false? Onestamente, è difficile dirlo. Altre foto che circolano sui social media e che mostrano personaggi come il Dottor Destino e Yelena Belova sono chiaramente generate dall'intelligenza artificiale, ma questo lotto... beh, la decisione spetta ai fan.

Diretto dai fratelli Russo, qui al ritorno nella saga degli Avengers, e sceneggiato da Stephen McFeely e Michael Waldron, Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a dicembre 2026, mentre il seguito Avengers: Secret Wars arriverà nelle sale a dicembre 2027.