Avengers: Doomsday, Famke Janssen parla per la prima volta del suo mancato ritorno con gli X-Men

Come noto, parte del vecchio cast del franchise degli X-Men targato 20th Century Fox farà ritorno nell'attesissimo crossover Avengers: Doomsday, ma tra questi non ci sarà sicuramente Famke Janssen.

Non sappiamo se i Marvel Studios abbiano in programma un secondo annuncio sul casting o se altri personaggi siano stati tenuti segreti per sorprendere i fan. Tuttavia, se non appariranno, molti fan rimarranno delusi.

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, Janssen ha parlato per la prima volta della sua assenza dal crossover: "Ad essere sincera, non conosco bene la trama, quindi non saprei", ha dichiarato. "Non è il mio mondo, non è mai stato il mio mondo, in realtà, tutto quel mondo dei fumetti. Ormai dovrei saperlo, ci sono stata dentro abbastanza tempo. Ma sono davvero entusiasta di vedere quando uscirà. Proprio come tutti gli altri, scoprirò quali sono le trame e come andrà a finire".

Famke Janssen e Hugh Jackman in una scena di X-Men: Conflitto Finale

Famke Janssen e l'esperienza negli X-Men

L'attrice ha riflettuto sulla sua esperienza nella saga, aggiungendo che "è stato fantastico partecipare a quei film, che hanno fatto molto bene alla mia carriera. È incredibile che in tutti questi anni abbia potuto partecipare a saghe come X-Men, Taken per tre film, la serie Netflix Hemlock Grove per tre stagioni, Amsterdam Empire e un film di James Bond. È fantastico far parte di questi progetti, ma poi avere una varietà costante funziona meglio per me. Non sono davvero brava a ripetere le cose".

Durante la lunga presentazione del cast da parte della Marvel per Avengers: Doomsday, è stato rivelato che molti attori della saga originale di film X-Men della Fox torneranno nell'universo dei fumetti. Ci saranno Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, Ian McKellen nei panni di Magneto, James Marsden nei panni di Ciclope e Rebecca Romijn nei panni di Mystica, Alan Cumming nei panni di Nightcrawler e Kelsey Grammar nei panni di Bestia.

I primi quattro attori hanno debuttato nei panni dei loro personaggi dei fumetti nel film X-Men del 2000. Tuttavia, secondo le regole del multiverso Marvel, è possibile che questi attori interpretino versioni diverse dei loro personaggi o addirittura personaggi completamente diversi.

X-men

X-Men, è in arrivo il reboot dei Marvel Studios

Sarà Jake Schreier, regista di Thunderbolts*, ad occuparsi del reboot nel Marvel Cinematic Universe. Feige ha spiegato ai fan di non aspettarsi dei cinecomic simili al precedente franchise con protagonista Hugh Jackman.

Il regista per l'occasione ha dichiarato: "Poter esplorare tutte le idee insite in quel ricco materiale di partenza, e anche su una scala proporzionata al materiale stesso, è un'opportunità davvero rara e fortunata. È molto stimolante". Schreier ha proseguito: "L'idea centrale degli X-Men è legata alla complessità. È un'opportunità incredibile, con personaggi estremamente interessanti e molto conflitto interiore. Questi personaggi lottano con la propria identità e il proprio posto nel mondo, ed è un materiale intrinsecamente affascinante e complesso".