Avengers: Doomsday, Doctor Strange ci sarà? Benedict Cumberbatch: "Non credete a tutto quello che dico"

Benedict Cumberbatch ha nuovamente commentato il suo ritorno nel ruolo di Doctor Strange, che a quanto pare avverrà in Avengers: Doomsday.

Con l'inizio delle riprese previsto tra pochi mesi, il cast del prossimo film sui Vendicatori sta cominciando a prendere forma e nuove conferme stanno arrivando in merito a chi sarà presente e chi invece salterà questo appuntamento.

Il Marvel Cinematic Universe vedrà il ritorno di star come Chris Evans, Robert Downey Jr. e Hayley Atwell per quello che si preannuncia come il miglior film sugli Avengers fino ad ora. Tuttavia, in una recente intervista Cumberbatch ha dichiarato che Doctor Strange non avrebbe fatto parte del film, modificando i suoi commenti iniziali in cui affermava di essere entusiasta di iniziare la produzione. Ora Cumberbatch ha cambiato nuovamente la sua risposta.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una foto

Le parole di Benedict Cumberbatch non fanno ben sperare i fan del MCU

Parlando con Business Insider, l'attore ha apparentemente confermato che Doctor Strange sarà presente in Avengers: Doomsday, cambiando nuovamente la sua versione. In precedenza, infatti, aveva detto che il suo personaggio sarebbe apparso solo in Avengers: Secret Wars, dove avrebbe avuto un ruolo centrale.

Doctor Strange 3 è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel (RUMOR)

Sempre secondo Cumberbatch, la presenza di Doctor Strange non avrebbe avuto senso per la storia del prossimo film dei Vendicatori. Tuttavia, potrebbe essersi espresso male. Stephen Strange avrà effettivamente un ruolo da svolgere nella trama del film: "Mi sono sbagliato, sarò nel prossimo... Non credete mai a niente di quello che dico".

Quando Cumberbatch ha rivelato che non avrebbe partecipato al prossimo film sugli Avengers, ha detto che la mossa era legata al fatto che "il personaggio non era in linea con questa parte della storia". Non sembra il genere di cose su cui qualcuno farebbe marcia indietro solo una settimana dopo. È improbabile che la sceneggiatura di Avengers: Doomsday sia cambiata in modo così drastico da far rientrare improvvisamente un personaggio importante come Doctor Strange nella sceneggiatura in così poco tempo.