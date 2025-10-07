Avengers: Doomsday, il Dottor Destino sarà sfigurato nel film? Lo spoiler sull'aspetto di Robert Downey Jr.

Secondo un recente scoop, potremmo avere avuto conferma se il volto del villain principale del prossimo film sarà o meno fedele ai fumetti

Il Dottor Destino, il villain che sarà centrale nella storia del prossimo film Marvel Studios, Avengers: Doomsday, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, ma non lo abbiamo mai visto in volto.

Nel corso della sequenze sopracitata, infatti, vedevamo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. solo di spalle e con la sua iconica maschera nel suo braccio sinistro mentre stava sussurrando qualcosa a Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm.

Nel corso delle ultime settimane, ci sono state diverse speculazioni riguardo l'aspetto che Downey Jr. sfoggerà nei panni di Destino, ma ancora nulla di confermato. Il rumor più recente però potrebbe aver appena svelato se il volto di Destino sarà quantomeno fedele alle pagine a fumetti.

Avengers: Doomsday, il volto di Destino sfigurato nei fumetti Marvel

Dottor Destino avrà il volto sfigurato come nei fumetti?

Intervenendo su X, la nota insider di settore MyTimeToShineHello ha affermato che: "il Dottor Destino avrà il viso sfigurato in Doomsday, almeno all'inizio del film". Vale la pena ricordare che, nei fumetti, il volto del villain è rimasto segnato dalle cicatrici anche dopo essere diventato l'Imperatore-Dio su Battleworld.

Il suo viso è stato guarito solo quando Mister Fantastic ha ripristinato il Multiverso, e se l'Universo Cinematografico Marvel dovesse seguire la stessa linea narrativa, ciò non dovrebbe accadere prima della conclusione di Avengers: Secret Wars. Tuttavia, è difficile credere che la Disney voglia promuovere questi film senza avere il volto visibile di Robert Downey Jr. in qualche modo al centro della scena.

Al di là se questo rumor sia accurato o meno, sembra ormai inevitabile che Avengers: Doomsday proporrà uno scontro tra Victor von Doom di Downey Jr. e il Reed Richards di Pedro Pascal, dato che il primo sembrerebbe essere molto interessato al figlio di Mister Fantastic e la Donna Invisibile.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Quello che sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.