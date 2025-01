Avengers: Doomsday, un nuovo clamoroso rumor svela il ruolo segreto di Chris Evans?

Chris Evans è entrato ufficialmente nel cast di Avengers: Doomsday, anche se non sappiamo ancora chi interpreterà. Quella di Capitan America sembra l'ipotesi più ovvia, ma con il Multiverso in gioco non è affatto scontato (dopo tutto, Evans è tornato di recente nel MCU in Deadpool & Wolverine nei panni della Torcia Umana).

Anche Hayley Atwell dovrebbe apparire nel film, lasciando molti fan convinti che saranno strappati via da quella linea temporale, in cui andava in scena quel "lieto fine" dove li avevamo lasciati alla fine di Avengers: Endgame, per aiutare a proteggere il Multiverso.

Sebbene questa sia una possibilità interessante, si è parlato anche di un'oscura alleanza del personaggio segreto di Evans con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. Ora, la nota insider MyTimeToShineHello ha riporta la notizia secondo cui quel personaggio potrebbe essere "HydraCap".

Hydra Captain America

Anche se per ora si tratta solo di un'indiscrezione, la cosa ha senso per diversi motivi. Per cominciare, riportare Evans nei panni dell'eroico Captain America metterebbe un po' in ombra Sam Wilson, che verrà consacrato come nuovo Cap in Captain America: Brave New World.

Inoltre, c'è il semplice fatto che il Multiverso apre le porte a possibilità eccitanti come questa. Ancora più interessante della prospettiva che il malvagio HYDRA Supreme Captain America si schieri al fianco di Destino è vedere gli Avengers di Terra-616 costretti a lavorare al fianco di una versione distorta del loro amico caduto.

La controversa serie di Nick Spencer su Captain America ha rivelato che Steve era stato segretamente un fedele agente dell'HYDRA fin dall'infanzia. I fan rimasero increduli e ne seguì un'apparente retcon che rivelava che il Cubo Cosmico era stato usato per riscrivere la realtà. Alla fine, l'Hydra Cap e il classico Steve sono diventati due personaggi separati, rendendo più facile per i fan accettare che un doppelganger avesse fatto tutte le cose terribili contro cui l'eroe si batteva.