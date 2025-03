Avengers: Doomsday, Tom Holland e Chris Pratt assenti dalla lista delle apparizioni, ecco perché

Ecco il motivo per il quale mancano all'appello nel cast del nuovo film MCU anche la star di Spider-Man e il protagonista di Guardiani della Galassia.

A tenere banco negli ultimi giorni tra i fan Marvel è naturalmente l'annuncio del ricchissimo cast di Avengers: Doomsday, nel quale ritorneranno parecchi volti conosciuti del Marvel Cinematic Universe.

Tra coloro che non sono stati annunciati nel cast spiccano le assenze di Tom Holland e Chris Pratt. Per quale motivo entrambi non sono stati annunciati nel film?

Perché Chris Pratt e Tom Holland non sono nella lista del cast di Avengers: Doomsday

I Marvel Studios hanno tenuti incollati gli spettatori al video dell'evento per ben cinque ore e mezza ma sembra che la lista non sia completa. Secondo le ultime indiscrezioni un secondo annuncio sarebbe in arrivo.

Robert Downey Jr. al Comic-Con di San Diego

Nella sua newsletter, Jeff Sneider ha spiegato:"Avengers: Doomsday è già in produzione ma la sceneggiatura non è ancora definitiva al 100%, perché alcuni degli attori dell'enorme 'scuderia' Marvel stanno ancora definendo i propri impegni per l'estate". L'unica certezza è che difficilmente vedremo Chris Pratt nel film, perché impegnato nelle riprese della seconda stagione di The Terminal List.

"Tuttavia, se i fratelli Russo riuscissero a prenderlo alla fine delle riprese, potrebbe farcela, dipende da molti fattori" spiega Sneider.

L'assenza clamorosa di Tom Holland

In ogni caso, desta ancora più stupore l'assenza di Tom Holland dal cast di Avengers: Doomsday. Nonostante gli impegni sui set di The Odyssey di Christopher Nolan e Spider-Man 4, in realtà la sua assenza sembra maggiormente legata al calendario del suo personaggio.

Il fatto che Spidey sia occupato a New York in questo momento facilita la spiegazione della sua assenza nella battaglia contro Doctor Doom. Una notizia comunque difficile da digerire per i fan che speravano venissero confermate le indiscrezioni sulla sua presenza da protagonista nel film.

Primo piano di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man in Far From Home

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale cinematografiche nel mese di maggio 2026 mentre Avengers: Secret Wars è previsto in sala esattamente un anno dopo.