Avengers: Doomsday, ci sarà anche Daredevil? Lo svela lo stesso Charlie Cox

Quando Charlie Cox ha interpretato per la prima volta Daredevil, la Marvel Television era un'entità (per lo più) separata dai Marvel Studios. Ciò significava che le probabilità che il suo personaggio compisse il salto al cinema erano scarse.

Da quando però i diritti di sfruttamento del personaggio non sono stati più concessi a Netflix, Cox è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe, grazie ai cameo in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, prima di essere protagonista in solitaria di Daredevil: Rinascita, da molti considerata una delle serie rivelazione dell'anno.

L'approccio dei Marvel Studios alle sue offerte di streaming è cambiato nell'ultimo anno o due, e sembra che ci sarà una linea più netta che separerà i personaggi del grande e del piccolo schermo. Di conseguenza, Matt Murdock potrebbe rimanere solo su Disney+ piuttosto che apparire in Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day.

Daredevil comparirà mai al fianco degli Eroi più Potenti della Terra?

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox e Margarita Levieva in una scena della serie.

Cox ha ripetuto più volte che gli piacerebbe comparire al fianco degli eroi più potenti della Terra, ma oggi, alla domanda su un'eventuale apparizione in Avengers: Doomsday, l'attore ha dichiarato senza mezzi termini: "Non ci sarò. Non vedo l'ora di vederlo, ma non sono stato coinvolto".

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in una scena del settimo episodio.

Quella dell'attore potrebbe essere una piccola bugia bianca, ma purtroppo è improbabile che stia nascondendo qualcosa. Tanto per cominciare, visto che Daredevil: Rinascita è ambientato in un momento così specifico, sarebbe difficile inserire il personaggio in una battaglia multiversale contro il Dottor Destino.

Per quanto riguarda la possibilità che i fan si aspettino dei camei nella seconda stagione, Cox ha risposto: "Sì" (stando chiaramente attento a non dire nulla che non dovrebbe). Nelle ultime ore, è stato confermato il ritorno di Jessica Jones nei nuovi episodi della serie Marvel Television.