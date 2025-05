Daredevil: Rinascita 2, Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones!

Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones nella stagione 2 della serie Daredevil: Born Again.

I fan stavano attendendo da tempo il ritorno dell'attrice nel mondo della Marvel dopo le serie targate Netflix.

Il ritorno di Jessica

L'attrice Krysten Ritter era stata protagonista della serie Jessica Jones dal 2015 al 2019. Il personaggio era poi stato coinvolto nella miniserie The Defenders, realizzata nel 2017 e composta da otto puntate.

Jessica Jones: Krysten Ritter nella terza stagione

Krysten ha dichiarato che è grandioso ritornare a interpretare Jessica grazie a Daredevil: Rinascita ed entrare a far parte del MCU, aggiungendo poi: "Sono così entusiasta nel riportare in scena questo personaggio iconico e, senza rivelare troppo, c'è davvero molto in serbo per Jessica Jones! Questa sarà una stagione incredibile!".

Cosa racconta la serie Disney+

Daredevil: Rinascita ha riportato sugli schermi Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, continuando la storia raccontata nello show targato Netflix.

Nell'episodio finale della prima stagione della serie prodotta per Disney+, Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) ha aumentato il suo controllo su New York. Matt Murdock, che ha indossato di nuovo la sua tuta rossa, giura di 'liberare' la città per il bene di tutti. Nella sua crociata Daredevil potrà contare sul sostegno dei vecchi amici Karen (Deborah Ann Woll) e Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal).

Nel cast dello show ci sono anche Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn, Wilson Bethel che è Benjamin "Dex" Poindexter/Bullseye, Nikki M. James nel ruolo di Kirsten McDuffie, Genneya Walton nella parte di BB Urich, Clark Johnson che è Cherry, Michael Gandolfini che interpreta Daniel Blake, e Matthew Lillard.