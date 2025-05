Daredevil: Rinascita, Charlie Cox svela quale episodio non gli è piaciuto per niente

L'attore britannico Charlie Cox svela il dietro le quinte della serie Marvel Daredevil: Rinascita e confessa di non aver apprezzato un episodio in particolare, che però è molto amato dal pubblico.

Daredevil: Rinascita è uno dei prodotti meglio riusciti degli ultimi anni in casa Marvel e a dirlo è il grande successo di pubblico e critica che sembra assicurare alla serie un'altra stagione. Il suo protagonista Charlie Cox, però, ha rivelato recentemente che non ha per niente amato un episodio in particolare, peccato che la puntata in questione sia una delle più apprezzate dal pubblico. Come mai, quindi, l'attore non è soddisfatto?

Daredevil: Rinascita, il malcontento di Charlie Cox sull'episodio della rapina

Charlie Cox in Daredevil: Rinascita

Intervistato da The Playlist, Charlie Cox ha raccontato la sua esperienza sul set della nuova stagione di Daredevil: Rinascita, soffermandosi in particolare sul quinto episodio, quello incentrato su una rapina in banca. "Per quanto mi riguarda, non mi ha convinto. Non mi è piaciuto affatto. È stato l'episodio che ho amato di meno", ha dichiarato.

Ma quale sarebbe il motivo? È sempre l'attore a spiegarlo: "Non credo in una rapina in banca nel 2025: sembra roba da anni '70, c'è troppa tecnologia oggi perché funzioni", ha affermato Cox. Per lui anche il dispositivo usato per il furto non era credibile.

Quanto hanno influito gli scioperi sulla qualità della serie

Nonostante le perplessità dell'attore, però, l'episodio è stato accolto calorosamente dal pubblico che ha amato ogni minuto visto sullo schermo. "Sento dire da tante persone che lo adorano. È uno degli episodi più apprezzati secondo le valutazioni interne alla Disney", ha ammesso Charlie Cox.

L'episodio della rapina è stato uno di quelli girati prima degli scioperi di Hollywood del 2023, quindi prima della trasformazione creativa subita dalla serie che ha reso il prodotto uno dei più amati di casa Marvel. Con l'arrivo del nuovo showrunner Dario Scardapane, infatti, sono stati riscritti il pilot e il finale, mentre molte scene sono state rigirate.

"Hanno cucito insieme il tutto come un Frankenstein", ha commentato Cox, il quale elogia il nuovo corso della serie e definendo le sceneggiature "tra le migliori di sempre".

Daredevil: Rinascita continua a raccogliere consensi, ora non resta che vedere come evolverà la narrazione nelle prossime stagioni. Riuscirà a mantenere alta la qualità?